Whisky im Bild: Die Stills für die Dunnet Bay Distillery im Norden Schottlands sind im Werden…

Martin Murray, der Gründer und Besitzer der Dunnet Bay Distillery in Caithness im hohen Norden Schottlands hat auf LinkedIn drei Bilder der im Bau befindlichen Stills der neuen Brennerei (über die Anlieferung der Washbacks haben wir bereits hier eine Bilderstrecke gebracht) gepostet, und die wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten – auch weil sie recht schön zeigen, wie so eine Brennblase zusammengesetzt wird.

Martin schrieb dazu:

Some nice progress pictures of our stills being fabricated at Speyside Copperworks.

It’s easy to forget how much work is involved with these.

Soon these will be installed with the window overlooking the beach. I cannot wait!