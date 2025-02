Exklusiv-Video: Laura Tobin über die junge Ahascragh Distillery in Irland

AUf der The Village in Nürnberg konnten wir mit Laura Tobin, Brand Ambassador Der jungen Ahascragh Distillery an der Westküste Irlands über die Brennerei sprechen, die erste 0%-Emissions-Brennerei des Landes. Und dabei ist sie unter den zehn größten Brennereien Irlands.

Laura stellt uns dabei auch einen der momentanen Whiskeys vor (der erste eigene Whiskey wird im nächsten Jahr erscheinen), den Ahascragh Uais, der im Geschmack und Stil der angestrebten eigenen Produktion nahe kommen soll.

Viel Vergnügen mit dem knapp 3:30 langen Video hier und auf unserem Youtube-Kanal.