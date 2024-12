Ahascragh Distillery erhält „Greener Planet Award“ bei The Foodies

Gemeinsam mit zwei weiteren Gewinnern dieser Kategorie konnten die Gründer der Ahascragh Distillery, Gareth und Michelle McAllister, in Brüssel den „Greener Planet Award“ bei The Foodies entgegennehmen. „The Foodies“ ist eine Initiative von FoodDrinkEurope. Sie würdigt Nachhaltigkeit von kleinen und mittelständischen Unternehmen in der europäischen Lebensmittel- und Getränke-Branche.

Die Ahascragh Distillery in Galway/Irland öffnete im vergangenen Jahr. Im Frühjahr diesen Jahres produzierte die Brennerei ihren ersten New Make (wir berichteten). Die Destillerie nutzt ausschließlich erneuerbare Energie aus Wind und Sonne und kombiniert diese mit Wärmepumpentechnologie, Wärmerückgewinnung und Energiespeichersystemen. Die Ahascragh Distillery ist Irland erste „zero emissions distillery for making gin anf whiskey“, wie Gareth McAllister in einer Video-Vorstellung für The Foofies herausstellt. Dieses Video binden wir hier, Sie finden dies ebenso auf Youtube: