Serge verkostet: Strathmill als Duo

Whiskys aus Destillerien zu probieren, die selten zu finden sind, und dies so oft wie möglich, dies hat sich Whiskyfun zur Aufgabe gemacht. Ein Paradebeispiel ist die Strathmill Distillery aus Keith in der schottischen Speyside. Der offizielle Strathmill, der das Tasting eröffnet, wurde 2003 abgefüllt. Aktueller ist das zweite Bottling der heutigen Session. Diese Lady of the Glen Abfüllung erschien in diesem Jahr, und kann Serge Valentin nicht so überzeugen wie die Destillerie-Abfüllung aus vergangenen Zeiten:

Abfüllung Punkte

Strathmill 15 yo ‘The Manager’s Dram’ (53.5%, OB, refill cask, 2003) 88 Strathmill 10 yo 2014/2024 (58.1%, Lady of the Glen, Amarone finish, cask #802139, 282 bottles) 82

By Ulysses.Hood – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37546947