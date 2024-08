Jede Menge Nachschub für Whiskybegeisterte in Österreich: Genuss am Gaumen in Götzis, Importeur der Whiskys des unabhängigen Abfüllers Claxton’s, hat nun 13 neue Whiskys aus den Serien „WAREHOUSE NO. 1“ & „WAREHOUSE NO. 8″ erhalten. Sie sind ab sofort im Geschäft, im Webshop (Link im Artikel) und danach auch in Wien bei HIRSCHENBRUNNER SPIRITS erhältlich.

Hier die ausführlichen Infos zu allen Abfüllungen, inklusive der Tasting Notes:

Happyness is Whisky: 13 neue Abfüllungen von Claxtons ab sofort in Österreich

Oh ja…und wir sind sehr happy über den neuen Release unseres Independent Bottlers CLAXTON’s WHISKY. 13 großartige neue Bottlings aus den beiden Serien „WAREHOUSE NO. 1“ & „WAREHOUSE NO. 8“ haben den Weg nach Österreich gefunden. Darunter befinden sich nicht nur facettenreiche Releases aus den verschiedensten Fässer – von Bourbon über STR bis hin zu Tawny Port & Rum Barrels oder feinsten Sherry Octaves. Nein, die neue Abfüllung hat auch ein paar wunderbar gereifte Highlights mit im Gepäck – vom 25-jährigen Speyside, über einen 33-jährigen Invergordon bis hin zum 35-jährigen Strathmill…da kommen definitiv Glücksgefühle auf.

WAREHOUSE NO. 1

BENRIACH 2012 – 12 JAHRE

1st Fill Tawny Port Barrique – C24117

Cask Strength 51,2% – nur 331 Flaschen

süße wachsige Früchte in der Nase, sowie reife pochierte Pfirsiche & ein Touch von frischgebackenem Strudel, am Gaumen zeigt sich viel Tabak, Leder & eine üppige Frucht mit zartem Eichen-Rauch, dickes & intensives Finish mit abermals Eiche & süßem Tabak

BLAIR ATHOL 2015 – 8 JAHRE

1st Fill Ruby Port Quarter Cask – C2411

Cask Strength 51,2% – nur 160 Flaschen

in der Nase zeigen sich unglaublich schöne Noten von roten Beeren – vorrangig rote Johannisbeeren in Sirup, gefolgt von saftigen Marmelade-Tönen, am Gaumen zu Beginn etwas sanfter mit mehr roten Beeren, Gebäck & eingekochten Äpfeln, langes & fein süßes Finish mit abermals intensiven Beeren-Tönen & einem süßen Nachhall

CAMERONBRIDGE 1992 – 31 JAHRE

Sherry Hogshead – C24120

Cask Strength 45,1% – nur 144 Flaschen

in der Nase tolle Noten von Früchten bedeckt mit Staubzucker, Rosinen in Sirup (Maple & golden Sirup), am Gaumen mit Noten von Anis & Vanille, Sommerfrüchte & mehr Sirup-Aromen, klebrig-süßes Finish mit Erdbeer-Süßigkeiten im Nachhall



CAMPBELTOWN 2016 – 8 JAHRE

PX Sherry Hogshead – C24116

Cask Strength 51,8% – nur 339 Flaschen

ölig & zart rauchig in der Nase mit Noten von einem alten Dunnage Warehouse, sowie erdig, würzig & süß zugleich, am Gaumen zu Beginn süß & sherrylastig, nach und nach zeigen sich subtile Noten von Torf & abermals etwas Erde, öliges Finish mit süßen Früchten & Heide

CAOL ILA 2013 – 10 JAHRE

STR Barrique – C24115

Cask Strength 58,3% – nur 293 Flaschen

geröstetes Malz in der Nase, sowie Noten von Seegras, einem Bäckerofen & Vanille mit einem Hauch von Beeren, auch am Gaumen zeigt sich der Caol Ila süß & malzig mit einem süßen Touch von Iod, Torf & Seegras, heißes & würziges Finish mit einem langen getoasteten & torfigen Finish



MANNOCHMORE 1990 – 34 JAHRE

Bourbon Barrel – C24114

Cask Strength 44,7% – nur 279 Flaschen

in der Nase zeigen sich wunderbar aromatische Noten von tropischen Früchten mit einem Hauch Kaugummi, zudem süße Kräuter, Gewürze, Eiche & Malz, am Gaumen erneut Unmengen an reifen Früchten, süßer Eiche & etwas Kaugummi – “Juicy Fruits”, mittleres & elegantes Finish mit süßer Eiche & mehr tropischen Früchten

TOBERMORY 2010 – 13 JAHRE

1st Fill Rum Barrel – C24119

Cask Strength 50,5% – nur 284 Flaschen

in der Nase mit süßen Noten eines Heide-Lagerfeuers, gefolgt von weichen Früchten & einem zarten Touch von Tabak-Rauch, am Gaumen fein leicht & rauchig zu Beginn mit Aromen von Vanille & noch mehr Lagerfeuer, malziges Finish mit einem delikat rauchigen Finish & abermals viel Heide

WAREHOUSE NO. 8

ARDMORE 2009 – 14 JAHRE

Oloroso Sherry Octave – C24107

Cask Strength 56,8% – nur 64 Flaschen

aromatische BBQ Noten in der Nase, gefolgt von süßem Tabak, Kochbananen & geräucherten Früchten, am Gaumen süß & rauchig – sehr öliges Mundgefühl mit Unmengen an süßen Früchten, “dickes” & langanhaltendes Finish mit tollen Dessertnoten, fast wie ein geräucherter Likör

INCHGOWER 2012 – 12 JAHRE

Refill Oloroso Sherry Octave – C24110

Cask Strength 56,4% – nur 70 Flaschen

in der Nase üppig-intensive Dessertnoten – Crème Brûlée, Strudel & Karamell-Pudding, am Gaumen ebenso üppig an Aromen & zugleich fein süß – es zeigen sich Noten von trockenem Sherry, sowie süße Eiche & Früchte, langes & mundfüllendes Finish mit einem ölig-fruchtigen Nachhall

INVERGORDON 1990 – 33 JAHRE

PX Sherry Octave – C24112

Cask Strength 49,4% – nur 71 Flaschen

tolle Noten von Fruchtkompott in der Nase, es zeigt sich eine sahnige Cremigkeit mit Fruchtmarmelade & Gebäck, am Gaumen opulent & süß mit Unmengen an Rosinen, Feigen, Datteln & Pflaumen, sehr fruchtig & aromatisch, das Finish ist fast wie “Destillierte Süßigkeiten” – lang anhaltend & mit abermals Rosinen im Nachhall

LINKWOOD 2015 – 8 JAHRE

Oloroso Sherry Octave – C24108

Cask Strength 55,2% – nur 65 Flaschen

Noten von trockenem Pfeifentabak in der Nase, sowie Leder, eingekochte Früchte & frischgebackener Fruchtkuchen, am Gaumen dick & ölig mit üppigen Gewürzen, abermals viel Frucht, sowie getoastete Eiche & Tabak, klebrig-süßes Finish mit Unmengen an eingekochten Früchten, die noch lange nachhallen

SPEYSIDE 1998 – 25 JAHRE

Refill Oloroso Sherry Octave – C24109

Cask Strength 53,8% – nur 65 Flaschen

Staubzucker & Fruchtkuchen in der Nase, gepaart mit weihnachtlichen Gewürzen & trockenen, intensiven Sherrynoten, am Gaumen ebenso intensiv & mundfüllend wie es die Nase erahnen lässt mit abermals tollen Sherry-Tönen – Dunnage Warehouse, getrocknete Früchte & einer feinen Würze, wärmendes & anhaltendes Finish mit erneut vielen Gewürzen, Dörrfrüchten & Sherry-Noten



STRATHMILL 1988 – 35 JAHRE

Oloroso Sherry Octave – C24113

Cask Strength 44,2% – nur 64 Flaschen

in der Nase zeigen sich wunderbare Noten von Gerstenzuckerl (typische englische Bonbons), Zitrus, Bitterorange & ein Hauch von Kräutern, sehr malzig & harmonisch rund am Gaumen mit Aromen von süßer Eiche & Gerstenmalz, sanftes & elegantes Finish mit einem einladend kräutrigen Nachhall

Holt euch eure Portion HAPPINESS bevor es ein anderer tut.

Alle Releases gibt’s ab sofort bei GENUSS AM GAUMEN in Vorarlberg oder online unter www.genussamgaumen.at & ein paar der limitierten Tropfen werden auch ab Ende der Woche in Wien bei HIRSCHENBRUNNER SPIRITS zu finden sein.