„Refined to Purrfection“: The Caskhound bringt vielschichtig-fruchtigen 13-jähriger STRATHMILL mit Finish im Madeira Barrique

Neues zum Wochenende von The Caskhoud aka Tilo Schnabel – mit dem neuen Strathmilll 13yo aus der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe kommt ein fruchtgiger Speysider mit einem 36 Monate langen Finish im Madeira Cask auf den Markt.

Alles Wissenswerte und die Bezugsquelle für die neue Abfüllung finden Sie untenstehend:

„Refined to Purrfection“:

Ein vielschichtig-fruchtiger 13-jähriger STRATHMILL mit 36-monatigem Finish im Madeira Barrique zeigt dem nahenden Herbst seine kräftigen Krallen

THE CASKHOUND weiß, wie man dem drohenden Herbstblues die Krallen zeigt: ein fruchtig- intensiver 13 Jahre alter STRATHMILL Single Malt mit raffinierter 3-jähriger Nachreifung im seltenen Madeira Barrique holt ein letztes Mal den Sommer ins Glas, und begeistert mit viel Kraft und vielschichtiger Aromatik!

Mit dieser Einzelfassabfüllung schlägt die Reihe ANIMALS OF SCOTLAND ihr mittlerweile achtes Kapitel auf. Und THE CASKHOUND-Spürnase Tilo Schnabel freut sich besonders, diesen Speyside Malt geneigten Whiskyfreunden präsentieren zu können – sind Abfüllungen der Brennerei unweit von Keith noch immer eher selten zu finden. Obwohl in der schottischen Blendindustrie wegen seiner feinen, von langen Fermentationszeiten geprägten Fruchtigkeit, cremigen Akzenten und floral-grasiger Leichtigkeit geschätzt, zählt der Speysider leider immer noch zu den wenig beachteten Malts aus der zweiten Reihe.

Dass STRATHMILL aber sehr wohl mehr Aufmerksamkeit verdient, beweist unsere Abfüllung mit ihrer gelungenen Verschmelzung der Aromen aus der klassischen Bourbon-Cask-Reifung und denen des intensiven Finishs im edlen Portugiesischen Süßweinfass. Hier zeigt sich ein ‚Hidden Speyside Gem‘ in bester Form – ein unerkanntes Juwel der Speyside, dass durch Vielschichtigkeit, üppige Süße und kraftvolle Aromen zu begeistern weiß.

A Speyside Gem to get your paws on …

Die bezaubernden Illustrationen der schottischen Künstlerin Lana Mathieson veredeln seit jeher die Label der ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe in besonderer Weise – und diesmal ist es der Charakterkopf einer Scottish Wild Cat, die uns in Outlander-Manier auffordernd entgegenblickt.

Passend dazu gleiten die reichen Aromen des STRATHMILL mit geradezu feiner Finesse über Nase und Gaumen: mal blitzt die verführerische Süße von hellen Früchten, Honig & Vanille auf, dann schmiegen sich delikate Weinaromen und cremiges Fudge an die Geschmacksknospen, bevor ein Sprung von üppigen Feigen und Melonen zu prickelnder Ingwerschärfe uns überrascht, und alles mit viel Würze, Schokolade und dezenten Eichennoten seinen entspannten Abschluss findet. Die natürliche Fassstärke von 55,7% ist dabei stets gut eingebunden und verleiht dem charaktervollen Malt den nötigen Drive …

Es zeigt sich, dass das außergewöhnlich lange Finish im First Fill Madeira Barrique unserem Speyside Malt eine faszinierende Dualität bescherte: einer schottischen Wildkatze gleich, kann der Whisky sowohl sanft und verführerisch sein, als auch seine kräftige und ungezähmte Seite zeigen. Also, seien Sie mutig und lassen Sie sich auf das Wechselspiel der Aromen ein!

„Animals of Scotland“-Collection: STRATHMILL

Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre alt (2011/2024)

55,7 % ABV Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Cask +

Finished for 36 Months in a First Fill Madeira Barrique

Auflage 288 Flaschen (0,7 l) à 79,90 Euro (UVP)

Nose: Ein einladendes Bouquet mit der Süße von Honig, reifen Pfirsichen, Quittengelee, Toffee, und würzigen Weinaromen. Im Anschluss zeigen sich cremige Vanillesahne auf Erdbeeren, zarte Orangenblüten, ein Hauch von Senfsaat und etwas Tabak.

Palate: Weiches und süßes Mundgefühl, mit den intensiven Aromen von Fudge, buttrigen Croissants, Orangenmarmelade und gebrannten Mandeln; gefolgt von Gewürzen wie Nelke und Muskat, der Fruchtigkeit eingelegter Feigen und reifer Honigmelone, die in kandierte Ingwerstückchen mit einem Hauch Vollmilchschokolade übergehen.

Finish: Lang & wärmend, mit ausklingender Fruchtigkeit, cremigen Kakaonoten, Kräutern, Mandeln und angenehm trockenen Eichennoten.

FAZIT: Charakterstarke Fruchtbombe mit Herz und Biss!

Wie alle unseren Abfüllungen, kam auch diese ungefärbt, unfiltriert und in natürlicher Fassstärke in die Flasche. Zu erhalten ist der Speyside Malt ab dem 13. September 2024 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern. Freuen Sie sich aber schon jetzt auf die restlichen Abfüllungen der limitierten ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe – mehr Infos dazu erfahren Sie in Kürze …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.