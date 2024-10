The Cashound präsentiert: „Autumn Thrills ’n’ Chills“ – vier aufregende neue Single Cask-Abfüllungen

Auch der Samstag ist für Whiskyneuheiten kein Ruhetag: Tilo Schnabel aka The Caskhound hat unter dem Titel “Autumn Thrills ‘n’ Chills” vier neue Single Cask Abfüllungen herausgebracht – drei Single Malts aus Inchgower, Dailuaine und Strathmill und einen Teaspooned Malt namens Ardmillan.

Hier die genauen Infos dazu, und wo Sie bei Interesse eine oder mehrere Flaschen erhalten können:

THE CASKHOUND präsentiert„Autumn Thrills ’n’ Chills“: vier aufregende neue Single Cask-Abfüllungen, die für entspannten Whiskygenuss im Herbst sorgen!

Tilo Schnabels beinahe legendäre Spürnase für feinen Whisky hat erneut Witterung aufgenommen – und die Beute des THE CASKHOUND-Mastermind kann sich wie gewohnt sehen & schmecken lassen: eine „Vierfaltigkeit“ von drei ausdrucksstarken Speyside Gentlemen und einem geheimnisvollen Blended (Teaspooned) Malt sorgt für geschmack-volle Akzente im Oktober.

Der Independent Bottler aus Deutschlands Südwesten wird mit diesen fassstarken Single Cask Abfüllungen wieder einmal seinem Credo gerecht: hypebefreite Whiskys, die ohne Starallüren, aber mit sorgfältiger Reifung, angemessenem Alter und angenehmer Bepreisung zu überzeugen wissen!

Drei der neuen Abfüllungen stammen aus leider häufig unterschätzten Workhorses der Speyside Region – INCHGOWER, DAILUAINE und STRATHMILL – und haben als unabhängige Abfüllungen durchaus Seltenheitswert. Der vierte im Bunde ist der Blended Malt ARDMILLAN. Dieser Teaspooned Malt sticht neben seiner mysteriösen Herkunft vor allem durch seinen robusten Charakter mit Nuancen von Torfrauch hervor …

Das Genuss-Quartett begeistert insgesamt durch eine geschmackliche Bandbreite, die nicht von ungefähr der Duft- & Farbenpalette der Saison entspricht: von spätsommerlichen Frucht- & Floralnoten, Gebäck und Nüssen sowie dem Duft von Laub & Tabak bis hin zu kraftvollen Aromen, die an ein Füllhorn verführerisch süßer Früchte, herbstliche Weinproben und geröstete Maronen erinnern …

INCHGOWER

Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 yo (2009/2024) • 56,3 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a Refill Bourbon Cask +

Finished for 946 Days in a First Fill Oloroso Hogshead

Auflage 419 Flaschen (0,5 l) à 59,90 Euro (UVP)

Nase: Ein Wechselspiel der Aromen: Weingummi, Vanille, eine intensive Würzigkeit mit Muskatnuss, Nelken und herbstlichem Pumpkin Spice, Dosenpfirsiche in Karamellsauce, ein Hauch von Ananas, Pfeifentabak, alte Lederhandtasche und zum Ende etwas Kräuteraufguss in der Sauna …

Geschmack: Sehr süßer und vollmundiger Antritt, der Alkohol zeigt sich mit angenehmer Pfeffrigkeit, gefolgt von viel Würze mit u. a. Nelken und Zimt, dann treffen wir auf kandierte Orangen, einen Mix aus Nüssen & Rosinen, etwas Kaffee-Noten und Jaffa Cakes mit Orangenfüllung

Abgang: lang, wärmend und cremig, mit Bitterorangen, Kakaopulver, Apfelkernen und leicht trockener Eichenwürze

DAILUAINE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 yo (2009/2024) • 55,7 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a Refill Bourbon Cask +

Finished for 936 Days in a First Fill Cabernet Sauvignon Wine Barrique

Auflage 354 Flaschen (0,5 l) à 59,90 Euro (UVP)

Nase: Der Duft warmer Karamellsauce empfängt uns, gefolgt von Kräuterhonig, Kirschplunder, Vanillepudding, würzigen Noten, Orangenöl, weinigen Aromen und einem Hauch Jasmin-Tee

Geschmack: Ölig, weich und schokoladig zu Beginn, geht die Reise weiter mit einer ordentlichen Portion Amarena-Kirschen, Gewürzen, reifen roten Beeren, Nuss-Nougat-Creme, Kirsch-Weinbrand-Pralinees und sahnigem Stracciatella-Eiscreme

Abgang: recht lang und trocken werdend, mit Tanninen, Bitterschokolade, dezenter Würze, Mandeln und einem Hauch von geröstetem Brot

STRATHMILL

Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 yo (2009/2024) • 57,3 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a Refill Bourbon Cask +

Finished for 935 Days in a First Fill Moscatel Barrique

Auflage 389 Flaschen (0,5 l) à 59,90 Euro (UVP)

Nase: Birnenkompott mit Zimtstangen, Honig und weinartige Noten, die in Erdbeerbowle übergehen, im Anschluss daran wird es etwas parfümartig und floral, um in einen Hauch Bouillon, Würze und etwas Vanille-Sahne zu enden

Geschmack: Weich, mundfüllend und fruchtig-süß, mit einer üppigen Melange aus gekochten hellen Früchten, Kräuterbonbons, Backpflaumen, Weinmousse, kandierten Orangen, Apple Crumble mit Erdbeeren, etwas Honigmelone, Mousse au Chocolat, am Ende dezente Noten von Tabak und Herbstlaub

Abgang: lang und wärmend, mit leichten Weinnoten, sahniger Schokocreme, etwas Fruchtigkeit und angenehm trockener Holzwürze

ARDMILLAN

Blended Malt Scotch Whisky (Teaspooned)

11 yo (2013/2024) • 57,5 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a Refill Bourbon Cask +

Finished for 789 Days in a First Fill Moscatel Barrique

Auflage 386 Flaschen (0,5 l) à 49,90 Euro (UVP)

Nase: Zu Beginn recht floral, mit Rosenblüten, Rosenwasser, Strohblumen und einem Hauch Heuschober, zeigt sich danach ein bunter Reigen aus dem Duft von Orangenschokolade, Tabakblättern, Honig, Vanillekipferl, Gewürzen und weißer Schokolade

Geschmack: Die würzige Süße von Sanddorn-Marmelade empfängt uns, gefolgt von Himbeeren, Zitronenschale, Butterscotch mit Vanillesauce, etwas Pfirsich-konfitüre, reifer Honigmelone sowie subtilen Noten von salzigem Karamell und Bananenbrot, dazwischen zeigt sich immer wieder eine extrem feine, kräuterige Rauchnote …

Abgang: mittellang und angenehm trocken, mit dezenter Würze, Haferflocken, einem Hauch Kakaopulver und Rauch, Holznoten und Maronen …

Alle Whiskys wurden – wie bei THE CASKHOUND üblich – nicht kühlfiltriert und in natürlicher Färbung & Fassstärke in die Flasche gebracht. Man findet sie ab Freitag, den 04. Oktober 2024, in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.