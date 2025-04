Whisky im Bild: Einbau der Stills in der Dunnet Bay Distillery

I Februar dieses Jahres konnten wir Ihnen dank Martin Murray, dem Gründer und Besitzer der Dunnet Bay Distillery in Caithness im hohen Norden Schottlands drei Bilder aus den Hallen von Speyside Copper Works präsentieren können, die die Bauteile der Stills für die neuen Brennerei zeigten.

Jetzt sind diese Stills nach Caithness geliefert und eingebaut worden – in einem festlichen Rahmen, begleitet von der Caithness Youth Pipe Band. Nun wird das Equipment im Inneren ergänzt (manches, wie die Washbacks, sind ebenfalls bereits eingebaut – siehe unsere Bilderstrecke dazu), und im Sommer soll die Destillerie im Besitz von Claire und Martin Murray dann in Betrieb gehen und den Stannergill Whisky produzieren. Es wird auch möglich sein, die Brennerei in Zukunft zu besuchen, denn es gibt dann ein Besucherzentrum, ein Bistro und einen Shop an der North Coast 500.

Übrigens: Mit dem Einbau der Stills geht eine Ära zu Ende: Die Stills sind die allerletzten, die das Label der Speyside Copper Works tragen werden (man hat dort zum Beispiel auch die Stills von Ardnahoe, die der Port of Leigh Distillery oder jene der neuseeländischen Scapegrace Distillery gebaut).

Hier also die Bilder des Einbaus der Stills in die Dunnet Bay Distillery, die in der liebevoll restaurierten Castletown Mill aus dem 19. Jahrhundert eingebaut wurden, einige davon exklusiv für unsere Seite (alle Fotos (c) Martin Murray):