Sansibar Whisky: Fazzino Whisky Reihe wird um 3 Abfüllungen erweitert

Drei Whiskys, die Kunstwerke des 3D Pop-Art-Künstler Charles Fazzino aus New York zieren, die aber mit ihren Daten selbst als Whisky-Kunstwerke betrachtet werden können, bringt Sansibar Whisky pünktlich zur Limburg-Messe auf den deutschen Markt. Es handelt sich dabei um einen 50 Jahre alten Grain, einen 33 Jahre alten Bruichladdich und einen Blended Whisky mit 48 Jahren.

Mehr dazu, so zum Beispiel die Tasting Notes, untenstehend in der Aussendung, die Sansibar Whisky mit uns geteilt hat:

Fazzino Whisky Reihe wird um 3 Abfüllungen erweitert

Sansibar Whisky bringt 3 neue hochwertige Abfüllungen auf den deutschen Whiskymarkt. Die Labels der Abfüllungen wurden vom berühmten New Yorker 3D Pop-Art-Künstler Charles Fazzino gestaltet. Sie zeigen angelehnt an das Kunstwerk „The Circle of Life“ Ausschnitte der Welt in den Bereichen Amerika, Asien und Europa. Charles Fazzino verarbeitet darin seine Eindrücke aus vielzähligen Reisen rund um den Globus.

Charles Fazzino ist der führende international renommierte Pop-Art-Künstler seiner Zeit. Fazzinos Kunstwerke werden weltweit in Galerien, Museen und Sammlungen auf der gesamten Welt ausgestellt. Für die Fazzino-Reihe werden außerordentliche Whisky Fässer gewählt, damit sie eine perfekte Symbiose von Kunst in und außen der Flasche ergeben.

Auch dieses Mal erwarten den Genießer einzigartige Whiskys, welche auf der Limburger Whiskyfair ausgeschenkt werden.

Very old Grain Whisky 1973:

Dieser Whisky reifte von 1973 ein halbes Jahrhundert, in Zahlen gesagt: „50 Jahre“ in einem Sherry Butt um dann 2024 in 272 Flaschen abgefüllt zu werden. Während Grain Whisky in jungen Jahren sanfte und mild süßliche Noten hat, erreicht er in höherem Alter eine vielschichtige Komplexität. Diese wird noch unterstrichen, wenn er in exzellenten Fässern gereift ist. Dieser Whisky wurde natürlich ohne Farbstoffe und Kältefiltration abgefüllt. Nach all diesen Jahren hat der Whisky noch kräftige 51,1% Alkohol, die perfekt eingebunden sind.

Notes:

Farbe: russisch gold

Nase: süßliche Johannisbeere, Vanilledragee mit leichtem Tabakpflanzenduft

Mund: staubiges süßes Sherry, Leder, Politur auf altem Ledersofa, Emmentaler Käse

Abgang: lang und salzig mit edlem Holz

Bruichladdich 1991:

Bruichladdich fasziniert Kenner auf der ganzen Welt mit ihren Abfüllungen. Vor allem alte Bruichladdich-Whiskys überzeugen durch ihre cremigen und eleganten Nuancen. Sie halten Frucht, Süße, Würze und maritime Noten in einer wunderbaren Balance. Dieser elegante Whisky aus der Bruichladdich Brennerei ist ein Highlight für alle Genießer. Er hat eine einzigartige Komplexität und überzeugt mit seiner Tiefe. Er reifte von 1991 – 2024 in einem Bourbon Hogshead und wurde ohne Farbstoffe und Kühlfiltration mit 41,5% Alkohol in 228 Flaschen abgefüllt.

Notes:

Farbe: blassgold

Nase: frischer Quittengelee, Leder, leichter Kerosinduft in gepresster Zitrone

Mund: Stachelbeeren, Marmelade, Apfel, filigraner sanfter Rauch, leichtes Menthol

Abgang: rauchig und wärmend, wiederkehrende kalte Asche

ANTIQUE Blended 1976:

Dieser Whisky ist ein Blended Scotch Whisky welcher zu den etwas Älteren seiner Art zählt. Die jüngsten Bestandteile wurden tatsächlich bereits 1976 destilliert. Somit ist der Whisky bei seiner Abfüllung in 2024 schon 48 Jahre alt. Diese lange Zeit verbrachte er in einem Hogshead, bevor er in lediglich 145 Flaschen mit 49.1% abgefüllt wurde.

Notes:

Farbe: rotgold

Nase: Trockenfrüchte, Aprikose, Pfirsich, Rosinen, Feigen, Vanille und Honig, Möbelpolitur, altes Leder, aromatisierter Pfeifentabak.

Mund: Meersalz, Rauch, süß-säuerliche Fruchtmarmelade, Holzasche, Leder und Minze. frische, fruchtige Säure in leichter Mineralität zusammen mit Lakritz und Ingwer.

Abgang: Langer und sehr cremiger Abgang, kaum trocken, jetzt aber deutlich würzig, so dass die Fruchtnoten in den Hintergrund treten. Bitterschokolade. Es bleibt ein Eindruck von Tabak und tropischen Früchten zurück.