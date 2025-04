Die Whisky Fair in Limburg am Wochenende nach Ostern wirft ihre Schatten voraus – in Form von neuen Abfüllungen, die rund um die Messe auf den Markt gebracht werden.

So zum Beispiel drei neue Bottlings des uanabhängigen Abfüllers Alambic Classique, die zunächst in Limburg, und danach im deutschen Fachhandel verfügbar sein werden. Freuen dürfen wir uns aus zwei Miltonduff und einen Macduff – die „technischen Daten“ und vor allem die ausführlichen Tasting Notes finden Sie hier:

Drei neue Abfüllungen von Alambic Classique zur Whisky Fair in Limburg

Die Bottlings können am Stand des unabhängigen Abfüllers erstmals verkostet werden – danach sind sie im gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Drei neue interessante Bottlings, ein Miltonduff von 2010 und einer von 1998 sowie ein Macduff von 2008 werden angeboten. Auch erhältlich dazu sind auf jeweils 60 Stück limitierte Miniaturen die der unabhängige Abfüller Alambic Classique neben zahlreichen seiner anderen Abfüllungen zur Messe nach Limburg mitbringt. Die Whiskyfair findet am kommenden Wochenende nach Ostern stattfindet.

Miltonduff „Bourbon Barrel“

Jahrgang 2010, 14 years old, Speyside Single Malt Whisky

Aroma: Kräftige und pfeffrige Noten umfangen die Nase, gepaart mit Vanille und Kräutern. Hinzu gesellen sich Fudge und Milchschokolade mit Rosinen, getrocknete gelbe Früchte und etwas Silage, später auch Treber. Buttrige und an Haferkekse erinnernde Noten werden mit der Zeit intensiver, ebenso die Pfeffernote.

Geschmack: Ungewöhnlich, man fühlt sich zunächst an aufgekochte Milch und später an Käsekuchen erinnert. Die Süße ist intensiv, gemischt mit etwas Mandelmilch, sowie Griespudding mit Zimt und Zucker. Es entwickeln sich Röstaromen, man schmeckt leicht geflammtes Holz und eine dezente Zartbitterschokoladennote, bevor sich die Aromen zu etwas säuerlichem Hefeteig und Graupen in Buttermilch entwickeln und damit wieder an die initialen Noten anknüpfen. Ein leicht herber Geschmack schwingt im Hintergrund. Im Abgang klingt der Whisky mittellang mit Röstaromen, malzig-cremigen Noten und einer trockenen Eichenwürze aus.

217 Flaschen 0,7 L. 63,6% Vol.

Auch als 0,05 L Miniatur erhältlich, limitierte Stückzahl 60 Flaschen

Macduff „1 st Fill Oloroso Sherry Butt “

Jahrgang 2008, 16 years old, Highland Single Malt Whisky

Aroma: Süß und intensiv mit dunklen Früchten, Heu und altem Holz. Es folgen Sahnekaramell mit einem Hauch Minze und Schokolade, durchdrungen von Bourbon-Vanille. Die Aromen werden zunehmend würziger und erinnern an Muskatnuss, schwarzen Pfeffer und etwas Zimt. Nach einer Weile werden die fruchtigen Noten stärker und erinnern an Bratapfel mit Rosinen, getoppt von dunklem Karamell und einer etwas herbem Saft und Honigmischung, serviert mit frisch aufgebrühtem schwarzen Tee.

Geschmack: Das Mundgefühl ist zunächst sanft und entwickelt sich nach kurzer Zeit wunderbar kräftig mit Nüssen und Weinbrandbohnen, einer würzigen holzigen Note und Espresso. Es folgen Fudge, dunkle Schokolade, süßer Tabak und gemahlene Vanilleschote. Der Geschmack wird zunehmend kräftiger mit Aromen, die an schwarzen Tee mit Milch, Zimtkaugummi und Muskat erinnern. Getrocknete Orangenschale, Bienenwachs und immer kräftigere Röstaromen runden den Geschmack ab.

Im Abgang klingt der Whisky lang und intensiv mit nussigen Vanillenoten, Vollmilchpralinen und etwas Tabak aus.

Ein Whisky wie ein Besuch in einem Teeladen.

469 Flaschen 0,7 L. 62,9 % Vol.

Auch als 0,05 L Miniatur erhältlich, limitierte Stückzahl 60 Flaschen

Miltonduff „Bourbon Barrel“

Jahrgang 1998, 26 years old, Speyside Single Malt Whisky

Aroma: Die Aromen sind süß und fruchtig, ein leichter Blütenduft umfängt die Nase. Die Eleganz des Whiskys spiegelt sich schon im Geruch wider, eine weiche holzige Note und etwas Fencheltee werden von Lindenblütenhonig und Quittengelee abgelöst. Später folgen Mandarinen aus der Dose, Tabaknoten, buttriges Shortbread mit Vanille und Geleefrüchten. Die Holzwürze und Aromen von Karamell nehmen mit der Zeit zu.

Geschmack: Der Geschmack ist fein, weich und dennoch frisch. Man spürt einen Hauch frische Ananas, Nusscreme und süßen Tabak. Die dezent trockene und holzige Note harmoniert mit den stärker werdenden gelben Früchten auf Milcheis. Später folgen Karamellpudding mit gerösteten Nüssen, Kakaobohnen und etwas Zimt. Es entwickeln sich deutlich Aromen von Bourbon-Vanille und Lindenblütentee.

Der Abgang ist mittellang mit Nüssen, trockenem Holz, Vanilletabak und schwarzem Tee.

Ein sehr eleganter, weicher und süffiger Speyside Whisky.

251 Flaschen 0,7 L. 47,8 % Vol.

Auch als 0,05 L Miniatur erhältlich, limitierte Stückzahl 60 Flaschen