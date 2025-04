90 Jahre Nikka: Fünf Sondereditionen für Genießer und Sammler – ohne Aufpreis

Der Importeur für Nikka, Kirsch Import, macht uns auf Sonderausstattungen der Whiskys aus den japanischen Destillerien aufmerksam, die anlässlich des 90jährigen Jubiläums der von Masataka Taketsuru auf der Insel Hokkaido gegründeten Brennerei aufgelegt werden. Die Sonderausstattungen werden übrigens ohne Aufpreis angeboten und sind optisch attraktiv gestaltet.

Hier die Infos zu allen fünf erhältlichen Sondereditionen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

90 Jahre Nikka: Mit Sondereditionen auf den Whisky-Pionier anstoßen

Am 2. Juli 1934 legte Masataka Taketsuru auf der Insel Hokkaido den Grundstein für die Herstellung von japanischem Whisky nach schottischen Standards. 90 Jahre später ist Nikka in Japan eine der einflussreichsten Branchengrößen. Das wird im Jubiläumsjahr zelebriert – zum Beispiel mit edlen GPs ohne Aufpreis. Happy Birthday!

Klar: Für ein Jubiläum wirft man sich in Schale. Zum 90-jährigen Bestehen stattet Nikka daher sein Whisky-Kernsortiment für kurze Zeit neu aus – mit sammelwürdigen Geschenkverpackungen aus hochwertiger, cremeweißer Kartonage. Der Preis bleibt dabei gleich. Jede GP führt Genießer durch die Geschichte der jeweiligen Abfüllung und macht Station bei deren zentralen Momenten.



Wie etwa der Gründung der Yoichi Distillery 1934. Nur einen Kilometer vom Japanischen Meer entfernt, destilliert sie über Kohlenfeuer und in kleinen Pot Stills einen von zart salzigen Noten, Kraft, Öligkeit und feinem Torfrauch geprägten Whisky: den Nikka Yoichi Single Malt.

Nikkas zweite Brennerei folgte im Jahr 1969. Miyagikyo liegt in den Bergen von Sendai, wo ein milderes und humides Klima herrscht.



Aus hohen, dampfbeheizten Stills mit viel Kupferkontakt extrahiert die Destillerie leichte, blumige und fruchtige Whiskys wie den Nikka Miyagikyo Single Malt.



In den 60er-Jahren wuchs auch Nikkas Brennereiequipment: 1963 importierte das Unternehmen Coffey Stills aus Schottland. Seit 1999 stehen die traditionellen Brennsäulen in der Miyagikyo Distillery – und erzeugen unkonventionelle Whiskys.



Der vollmundige Nikka Coffey Malt Whisky basiert auf 100% Gerstenmalz, der exotisch-fruchtige Nikka Coffey Grain Whisky zusätzlich auf Mais.



Kräftig, vollmundig, komplex: Das Vorbild für Nikka From The Barrel ist Whisky wie frisch aus dem Fass. Ungewöhnlich für einen Blended Whisky, füllt man ihn dafür mit 51,4 % vol. ab – in die gleiche Flasche wie zu seiner Einführung 1985.



Für die Nikka-Ikone werden über 100 verschiedene Komponenten von Malt und Grain Whisky meisterlich vermählt.

Nikka Yoichi Single Malt – 90th Anniversary – Peated

Single Malt Japanese Whisky



Herkunft: Japan

Fasstyp: Sherry Casks, New American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nikka Miyagikyo Single Malt – 90th Anniversary

Single Malt Japanese Whisky



Herkunft: Japan

Fasstyp: Sherry Casks, New American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nikka Coffey Malt Whisky – 90th Anniversary

Single Grain Whisky



Herkunft: Japan

Fasstyp: American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nikka Coffey Grain Whisky – 90th Anniversary

Single Grain Whisky



Herkunft: Japan

Fasstyp: American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Nikka From The Barrel – 90th Anniversary

Blended Whisky



Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks

51,4% vol.

0,5 Liter