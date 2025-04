Simple Sample lädt ein zum Friends Day 2025

Der Simple Sample Frieds Day ist in der Community auf viel Begeisterung gestoßen – er findet deshalb auch in diesem Jahr wieder statt. Am Samstag, den 27. September 2025 treffen sich Friends of Simple Sample und andere Whiskybegeisterte im Bratwurstmuseum Mühlhausen zu einem gemeinsamen Feiern und Verkosten.

Was Whiskyfreunde dort erwartet und wie man sich schon jetzt Karten sichern kann, lesen Sie untenstehend.

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Simple Sample Friends Day 2025

Erlebe einen Tag, der verbindet – mit Whisky, Gemeinschaft & Genuss

Datum: Samstag, 27. September 2025

Samstag, 27. September 2025 Ort: Bratwurstmuseum, Mühlhausen

Ein Tag nur für unsere Community

Es begann mit einer Idee: Lass uns all jene zusammenbringen, die mehr sind als Kunden – sondern Freunde. Keine Bühne, kein Verkauf. Sondern ein echtes Miteinander.

Der Friends Day ist das Herzstück unserer Community. Hier treffen sich keine Fremden – sondern Menschen mit gemeinsamen Werten: Offenheit, Neugier und Genuss.

Erlebe mit uns einen Tag voller Whisky-Entdeckungen, Lachen, Fachsimpeln, Bratwurst und echten Gesprächen. Kein Event wie jedes andere – sondern ein Tag, der bleibt.

Dies ist kein normales Tasting. Es ist ein Tag, den du nie vergisst.

Veranstaltungsort: Bratwurstmuseum Mühlhausen

Mitten im Grünen und doch voller Geschichte: Das Bratwurstmuseum Mühlhausen ist kein gewöhnlicher Veranstaltungsort – es ist ein Ort zum Entdecken, Staunen und Wohlfühlen.

Uriges Fachwerk trifft auf moderne Erlebniskultur, weitläufige Außenbereiche auf gemütliche Gasträume. Ob bei Sonnenschein im Freien oder im stimmungsvollen Innenbereich – dieser Ort schafft Atmosphäre. Genau deshalb haben wir ihn ausgewählt.

Hier passt alles zusammen: Genuss, Austausch und Gemeinschaft – auf typisch thüringische Art.

Whisky-Highlights

Beim Friends Day geht es nicht nur um Masse, sondern um Klasse. Wir haben für dich sechs ganz besondere Drams ausgewählt – handverlesen, charakterstark und garantiert nicht alltäglich. Jeder Whisky erzählt seine eigene Geschichte und nimmt dich mit auf eine kleine Reise durch verschiedene Stilrichtungen, Fassarten und Brennereien.

Und wer noch tiefer eintauchen will: Unsere Open Bottle Flatrate mit über 200 Whiskys lässt keine Wünsche offen. Probieren, vergleichen, entdecken – ganz in deinem Tempo.

Begleitet wirst du dabei von echten Größen der Szene, die nicht nur einschenken, sondern auch mit dir fachsimpeln, diskutieren und genießen:

6 exklusive Tasting-Drams – sorgfältig für diesen Tag ausgewählt

– sorgfältig für diesen Tag ausgewählt Open Bottle Flatrate – über 200 Whiskys zum freien Verkosten

– über 200 Whiskys zum freien Verkosten Special Guests – mit Know-how, Humor & offenen Flaschen

v.l.n.r.: Tilo Schnabel, The Caskhound – Bastian Denkler, Prineus – Lukas A. Werner, Kirsch Import – Paddy Ahluwalia, Kirsch Import

Kulinarisches

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Neben Wasser und kleinen Snacks, die im Ticket enthalten sind, erwartet dich auf Wunsch ein optional zubuchbares Buffet – liebevoll zusammengestellt und so besonders wie der Tag selbst.

Freu dich auf eine feine Mischung aus schottischer und thüringischer Küche: vom herzhaften Klassiker bis hin zu überraschenden Geschmackserlebnissen. Alles regional, frisch und mit viel Sorgfalt zubereitet – ganz im Sinne des Genusses. Ob Whisky und Haggis oder Bratwurst und Brot – an diesem Tag darfst du dich kulinarisch treiben lassen.

Stimmen früherer Gäste

“Ich war zum ersten Mal dabei und wurde sofort herzlich aufgenommen. Es war, als würde man alte Freunde treffen – obwohl man sich gerade erst kennengelernt hat.”

“Tolle Atmosphäre, großartige Gespräche und so viele besondere Whiskys. Ich hab nicht nur viel probiert, sondern auch viel gelacht.”

“Ein Tag, an dem alles passte – Wetter, Menschen, Stimmung. Ich hab mich selten so wohl gefühlt auf einer Veranstaltung.”

Tickets sichern

Preis: 129,90 € inkl. Tasting-Set, Flatrate, Snacks & Wasser

Teilnehmerzahl: limitiert auf 100 Personen

Jetzt Ticket sichern

Weitere Informationen zum genauen Ablauf, Zeitplan und organisatorischen Details erhalten alle Teilnehmer rechtzeitig per E-Mail.

Verschenke Erinnerungen

Du willst jemandem eine ganz besondere Freude machen? Dann verschenke nicht irgendein Präsent – sondern einen Tag voller Begegnungen, Genuss und unvergesslicher Momente.

Das Friends Day-Ticket ist mehr als nur ein Eintritt – es ist eine Einladung in unsere Community. Perfekt für Whisky-Liebhaber, gute Freunde oder Menschen, die einfach mal wieder einen außergewöhnlichen Tag verdient haben.

Auf Wunsch stellen wir dir gern einen personalisierten Gutschein aus – einfach anfragen und Erinnerungen verschenken.

Eindrücke früherer Events

Warum du diesen Tag nicht verpassen darfst

Der Friends Day ist kein Pflichttermin – sondern ein Geschenk an dich selbst. Hier geht es nicht um To-do-Listen, sondern um das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Du bist mittendrin statt nur dabei – und Teil einer echten Gemeinschaft

Du lernst neue Menschen kennen, die genauso ticken wie du

Du genießt besondere Whiskys in entspannter Atmosphäre

Du nimmst Erinnerungen mit, die mehr sind als nur leere Flaschen

Jetzt Ticket sichern