Großer Erfolg für die Schweizer Whiskybrennerei Langatun Distillery: Bei der International Spirits Challenge 2025 wurden alle vier eingereichten Whiskys mit Medaillen ausgezeichnet!

Welche Abfüllungen dies waren, und welche Medialle sie erhielten, erfahren Sie in der folgenden Aussendung der Langatun Distillery:

Langatun Whiskys überzeugen bei der International Spirits Challenge 2025

Vier Auszeichnungen für Schweizer Traditionsbrennerei – „Old Wolf“ erhält als einziger Whisky «Double Gold»

Langenthal, 14. Juli 2025 – Die Schweizer Whiskybrennerei Langatun Distillery freut sich über herausragende Erfolge bei der diesjährigen International Spirits Challenge (ISC), einem der weltweit renommiertesten Wettbewerbe der Spirituosenbranche. Alle vier eingereichten Whiskys aus dem Hause Langatun wurden mit Medaillen ausgezeichnet:

Langatun Old Deer – Gold

Langatun Old Crow – Gold

Langatun Cask Proof Distillery Edition – Gold

Langatun Old Wolf – Double Gold

Mit diesen Auszeichnungen wird einmal mehr die hohe Qualität, Handwerkskunst und Innovationskraft der unabhängigen Schweizer Brennerei unter Beweis gestellt. Besonders hervorzuheben ist der Langatun Old Wolf, der als einziger Whisky mit der begehrten Double Gold-Medaille eine der höchsten Auszeichnungen des Wettbewerbs erhielt.

„Wir sind stolz und dankbar, dass unsere Produkte auf internationalem Parkett so grosse Anerkennung finden“, sagt Christian Lauper, CEO von Langatun. „Diese Erfolge bestärken uns darin, unseren Weg konsequent weiterzugehen – mit Leidenschaft, Präzision und dem Mut, besondere Whiskys zu kreieren.“

Die International Spirits Challenge bewertet Spirituosen aus aller Welt in einem strengen Blindverkostungsverfahren durch ein unabhängiges Expertenpanel. Die Auszeichnungen gelten als wichtige Qualitäts- und Orientierungshilfe für Händler, Gastronomie und Whisky-Liebhaber weltweit.

Über Langatun

Die Langatun Distillery blickt auf eine traditionsreiche Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1857 reicht. Heute wird in Aarwangen bei Langenthal (keltisch: Langatun) Rum, Gin, Vodka, Liköre, aber vor allem Whisky gebrannt. Beim Whisky hat man sich auf die Lagerung in verschiedensten Wein-Fässern spezialisiert, was den Langatun Single Malts die unverwechselbare Aromenvielfalt verleiht.