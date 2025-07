The English Distillery füllt zum 18. Geburtstag ihr Cask 001 ab

The English Distillery feiert in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag mit einem bunten Programm (wir berichteten) inklusive einer Reihe limitierter, bisher geheim gehaltener Editionen. Nun präsentiert die Brennerei allerdings, auf welche Bottlings sich die Freunde des englischen Single Malt Whiskys freuen können: Zu diesem besonderen Ereignis wird das allererste, von der Destillerie im Jahr 2006 befüllte Fass abgefüllt!

18 Jahre lang ruhte das noch unter dem alten Namen St. George’s Distillery abgefüllte Fass in den kühlen Steinmauern des Bond 1-Lagerhauses der Brennerei, nun wird sein Inhalt in mundgeblasene Dekanter gefüllt, die von Langham Glass aus Norfolk hergestellt wurden. In natürlicher Fassstärke und unberührt von Kältefiltration oder Farbstoffen abgefüllt, konnten nur 60 Flaschen befüllt werden, die jetzt mit einer UVP von £3,000 auf dem Markt erscheinen.

Ebenfalls anlässlich der Feierlichkeiten zum 18. Jubiläum präsentiert die English Distillery heute auch die bisher seltenste und älteste Ausgabe ihrer jährlichen Private Cellar-Reihe. Founders’ Private Cellar 18 Year Old wurde, so Andrew Nelstrop, chairman der English Distillery und Sohn des Gründers James Nelstrop, „aus den ältesten und charaktervollsten Fässern unserer Sammlung komponiert und bietet einen vollmundigen, besinnlichen Single Malt, der perfekt zum Teilen, Erinnern und Anstoßen auf meinen Vater ist, der all das möglich gemacht hat.“ Weitere Details wie beispielsweise Anzahl der verfügbaren Flaschen oder Verkaufspreis konnten wir im Artikel des bar magazine nicht entdecken.