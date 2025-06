The English Distillery mit Party und Limited Releases zum 18. Geburtstag

Die älteste lizenzierte und aktive Whiskybrennerei Englands, The English Distillery, feiert in diesem Jahr ihr 18-jähriges Jubiläum. Die von der Familie Nelstrop in Norfolk gegründete und 2007 eröffnete Brennerei plant anlässlich dieses besonderen Ereignisses eine Reihe limitierter Editionen, und zudem eine Geburtstagsparty im September.

Welche limitierten Whiskys von The English Distillery zu erwarten sind, ist bisher noch nicht bekannt. Das einzige bisher bekannte Detail ist, dass der erste Whisky am 7. Juni enthüllt wird. The whiskey wash vermutet, dass es sich bei dieser Sonderedition um die beiden Fässer handeln könnte, die 2007 Seine Majestät König Charles III. (damals noch The Prince of Wales) anlässlich der offiziellen Eröffnung signierte. Seit mittlerweile 18 Jahren reifen diese nun in Bond 1.

Mehr Details sind über die The English Distillery 18th Birthday Party bekannt. Sie findet am 13. September auf dem Brennerei-Gelände statt. Die Gäste können sich bereits jetzt auf Live-Musik von Cameron & Jordan, den kulinarischen Angeboten von The Grain Kitchen, Peaky Pizzas, Thai- und Eiswagen sowie Barista-Kaffee von Florenco’s freuen. Die kostenlosen Tickets sind über Eventbrite erhältlich.