Glen Moray mit Golfkampagne „Classic Round“ im Travel Retail zur Senior Open Championship

Im vergangenen Jahr vereinbarten der Speyside Single Malt Glen Moray und Europas einzigem Major-Turnier für Senioren, der Senior Open Championship, eine dreijährige Partnerschaft. Das diesjährige Turnier, das vom 24. bis 27. Juli voraussichtlich 35.000 Golffans in den Sunningdale Golf Club in Berkshire lockt, begleitet Glen Moray mit ihrer Kampagne „Classic Round“ an den vier britischen Flughäfen London Heathrow Terminal 2, Edinburgh, Glasgow und Aberdeen.

Die bisher größte Investition von Glen Moray in den britischen Reiseeinzelhandel umfasst eine Reihe digital tasting bars, Ausstellungseinheiten, Verkostungen und masterclasses, die alle die Golfkampagne „Classic Round“ der Marke präsentieren. Diese sollen den wachsenden Umsatz der travel retail range von Glen Moray unterstützen. Zu dieser gehören Glen Moray 12 Years Old, 15 Years Old und 18 Years Old sowie die Geschenkpackung „Explorer“ mit 5-cl-Probiergläsern der Classic Collection von Glen Moray (Elgin Classic, Port Cask Finish, Sherry Cask Finish und Peated Single Malt).