Der authentischen Charakter eines echten Single Malt Whiskys mit der spritzigen Frische von Blaubeeren, so kündigt die Pressemitteilung den am 18. Juli 2025 erscheinenden „O’Donnell Blueberry Moonshine – Made With St. Kilian Single Malt Whisky“ an.

Alle Einzelheiten und Details zum Kooperationsprodukt der St. Kilian Distillers aus Rüdenau und O’Donnell Moonshine aus Berlin in der Presseaussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Blueberry Moonshine: Single Malt Whisky trifft spritzige Blaubeer-Note für den perfekten Sommerdrink

St. Kilian Distillers und O’Donnell Moonshine präsentieren eine exklusive Kooperation mit einer innovativen Spirituose

Rüdenau/Berlin, im Juli 2025 | Die deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers aus Rüdenau und die Berliner Kultmarke O’Donnell Moonshine bringen gemeinsam eine außergewöhnliche Spirituose auf den Markt: „O’Donnell Blueberry Moonshine – Made With St. Kilian Single Malt Whisky“. Dieses Kooperationsprodukt vereint die handwerkliche Präzision und den authentischen Charakter eines echten Single Malt Whiskys mit der spritzigen Frische von Blaubeeren – ein verführerisch ausgewogenes Geschmackserlebnis, das Lust auf Sommer macht.

Das Besondere an dieser Spirituose ist ihre Alkoholbasis: reiner, hochwertiger St. Kilian Single Malt Whisky. Er verleiht dem Blueberry Moonshine eine vollmundige Tiefe und einen unverwechselbaren Charakter – perfekt für alle, die neue Geschmackserlebnisse suchen und Qualität mit Stil genießen wollen.

Dazu wird der Single Malt Whisky in traditionellen schottischen Kupferbrennblasen zweifach destilliert und reift daraufhin in feinsten Bourbon Fässern, bis er zuletzt sorgfältig mit Aromen von feiner Vanille sowie spritzigen Heidelbeeren veredelt wird. Das Ergebnis ist ein fruchtig-milder und sommerlich leichter Genuss – ein eleganter Twist auf klassisches Whiskyhandwerk, der mit stilvoller Leichtigkeit begeistert.

Weiterhin symbolisiert diese Neuheit die Verschmelzung zweier Welten: urbane Coolness trifft deutsche Destillierkunst – modern, hochwertig und anders. Eine fruchtig-milde Komposition, die nicht nur durch ihre Qualität überzeugt, sondern auch alle anspricht, die Charakter und Innovation lieben. Ready to drink, ready to love.

„O’Donnell Blueberry Moonshine – Made With St. Kilian Single Malt Whisky“ ist pur, auf Eis oder in kreativen Cocktails zu genießen. Frisch, lebendig und urban crafted passt die vielseitige Spirituose perfekt zu BBQs, Picknicks oder lauen Abenden mit Freunden.

Ein echter Spirit ohne Kompromisse: Der „O’Donnell Blueberry Moonshine – Made With St. Kilian Single Malt Whisky“ setzt innovative Maßstäbe in der deutschen Spirituosenlandschaft und lädt dazu ein, neue Geschmackshorizonte zu entdecken.

Aussehen: Leuchtender Bernstein

Aroma: Frische Heidelbeeren, feine Apfelnoten sowie süße Vanille und cremiges Toffee sorgen für sonnige Leichtigkeit.

Geschmack: Knackige Heidelbeeren, volle Vanille und zartes Toffee bringen eine lebendige Süße auf die Zunge.

Nachklang: Zartes Karamell, herbe Süße, fruchtige Heidelbeere und sanfte Eichenholznoten bilden ein harmonisches Finale.

Alkoholgehalt: 30,0 % vol

UVP: € 39,90 (0,5 Liter)

Der weiche „O’Donnell Blueberry Moonshine – Made With St. Kilian Single Malt Whisky“ mit dem Kick frischer Blaubeeren ist ab dem 18. Juli 2025 in den Onlineshops von St. Kilian Distillers und O’Donnell Moonshine erhältlich.

Über die O’Donnell Moonshine GmbH

O’Donnell Moonshine steht seit 2014 für ausgezeichnete Liköre und hochwertige Spirituosen, die Tradition und Moderne verbinden. Inspiriert vom Moonshine der amerikanischen Prohibitionszeit, füllt O’Donnell seine charakterstarken Kreationen stilecht in ikonische Mason Jars und setzt so ein klares Zeichen für Qualität, Authentizität und kreativen Rebellionsgeist.

Mit einem Sortiment aus fruchtigen, nussigen und cremigen Likören ab 17% vol., hochprozentigen Spirituosen wie High High Proof mit 72% vol., und passendem Zubehör richtet sich die Marke an Genießer, die mehr erwarten als nur ein Getränk. Zahlreiche Auszeichnungen und eine stetig wachsende Fangemeinde in ganz Europa unterstreichen den Erfolg des Unternehmens.

Weitere Informationen unter www.odonnell.de.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 250 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf www.massvoll-geniessen.de informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.