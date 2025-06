The English mit erster Jubiläums-Abfüllung

Die älteste lizenzierte und aktive Whiskybrennerei Englands, The English Distillery, feiert in diesem Jahr ihr 18-jähriges Jubiläum (wir berichteten). Nun stellt die Brennerei mit The English Chapter 18 ihre erste limitierte Abfüllung anlässlich dieser Feier vor. Mit diesem Bottling führt die Brennerei ihre Chapter-Reihe, die 2015 nach dem Chapter 17 pausierte, weiter fort.

Für The English Chapter 18 wurden 10, 12, 15 und 18 Jahre gereifte Whiskys aus Bourbon-, Sherry- und Virgin Oak-Fässern miteinander vermählt. Größtenteils wurden die Whisky aus ungetorfter Gerste hergestellt, für einige Malts wurde allerdings leicht getorfte Gerste verwendet. The English Chapter 18 zeigt Noten von Obstkompott, Rhabarber, Bonbons in Vanillesauce, Eiche, gebranntem Toffee, würzigem schwarzem Pfeffer, braunem Zucker und Zimt am Gaumen.

The English Chapter 18 ist mit 46 % Vol. abgefüllt und weltweit auf 7.500 einzeln nummerierte Flaschen limitiert. Die Abfüllung ist für £75 (das wären nicht ganz 90 €) auch über die Website der Brennerei erhältlich.