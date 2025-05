Dass Kavalan aus der taiwanesischen King Car Distillery bei internationalen Prämierungen immer im Spitzenfeld zu finden ist, wird die wenigsten Whiskyfreunde verwundern – die Qualität der Abfüllungen finden bei den Juroren offensichtlich ebenso Anklang wie bei Genießern.

AUch bei der International Spirits Challenge 2025 konnten alle eingereichten Kavalan-Whiskys mit Medaillen nach Hause gehen – auch der neue Kavalan Lán wurde mit Gold prämiert.

Welche anderen vier Kavalan Whiskys die Medaillen erringen konnten, lesen Sie untenstehend:

Kavalan LAN Whisky Debütiert mit Gold bei der ISC 2025

Insgesamt Fünf Gold Medaillen stärken Kavalan’s Globales Prestige

Erst in diesem Jahr auf den Markt gebracht, sorgt der zart blumige Lán Single Malt Whisky bei der International Spirits Challenge (ISC) 2025 bereits für Aufsehen. Alle in diesem Jahr eingereichten Beiträge wurden mit einer Medaille ausgezeichnet, was Kavalans herausragende Qualität unterstreicht.

Der in STR-Wein-, Bourbon- und Portweinfässern gereifte Lán-Whisky, zeichnet sich durch Noten von Vanille, gerösteten Nüssen, Schichten von Karamellsüße und ein weiches, fruchtiges Profil aus.

Die Juroren lobten Lán dafür, dass er „die Früchte gut ausbalanciert, leicht im Körper, holzig, voll und reichhaltig, tanninhaltig“ präsentiert, was Kavalans Streben nach Weltklassequalität weiter bestätigt.

Neben Lán erhielten vier weitere Abfüllungen von Kavalan Gold in der Kategorie World Whisky:

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Peated Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

Die endgültigen Ergebnisse des ISC 2025 und der Producer’s Awards werden Ende Juli bekannt gegeben. Kavalan ist weiterhin bestrebt, außergewöhnliche Single Malts zu kreieren, die weltweit Anerkennung finden.

Über International Spirits Challenge:

Nach Angaben der ISC basiert der Wettbewerb auf einem strengen und unabhängigen Beurteilungsprozess, der dazu dient, das hohe Niveau der Spirituosen, Designs und Kampagnen zu fördern, die jedes Jahr zum Wettbewerb eingereicht werden. Die ISC erhält Tausende von Bewerbungen aus rund 70 Ländern und wird von vielen weltweit führenden Spirituosenherstellern als internationaler Standard für Qualität und Exzellenz unterstützt.