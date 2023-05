Serge verkostet: Neue schottische Brennereien

Lange Zeit waren Arran (1995) und Kilchoman (2005) die einzigen, die in Schottland als neue Whisky-Brennereien begrüßt werden konnten. In den letzten Jahren allerdings änderte sich dies vehement. Neue Destillerien entstanden (und entstehen immer noch) in großer Zahl. Und einige dieser Brennereien sind bereits in der Lage, ihre ersten Whiskys zu veröffentlichen. In mehreren Sessions wird Serge Valentin diese verkosten und auf Whiskyfun seine Notes veröffentlichen. Zu Beginn finden wir heute die Brennereien Lochlea, Nc’nean, Dornoch und Glenwyvis. Morgen dann mehr, die heutige Session stellt sich so dar:

Abfüllung Punkte