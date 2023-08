Serge verkostet: Allt-A-Bhainne als Sommer-Duett

Wenn es um die Brennerei Allt-A-Bhainne aus der Speyside geht, nutzen wir selten schmeichelnde Beschreibungen: Nicht viele Destillerien in Schottland würden weniger Glanz vermitteln, eine fast völlig automatisierten Brennerei und vom Baustil her sei sie nur zweckmäßig, insgesamt eher bemerkenswert unbemerkenswert. Doch wenn es um die Ergebnisse ihre eigentlichen Aufgabe, der Herstellung von Whisky, geht, können wir oft Positives berichten. So wie bei der heutigen Verkostung auf Whiskyfun: Die beiden unabhängigen Abfüllungen erhalten jeweils 86 Punkte. Auch wenn sie in Bezug auf ihr Alter und der verwendeten Fässer recht unterschiedlich sind, wie Sie auf Whiskyfun und in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Allt-A-Bhainne 9 yo 2013/2022 (46%, Hart Brothers, Finest Collection) 86 Allt-A-Bhainne 20 yo 2000/2021 (52.4%, Signatory Vintage, sherry finish, cask #6, 703 bottles) 86

