Zwei neue Alambic Classique Abfüllungen: Glenrothes und Invergordon

Alambic Classique veröffentlicht zwei neue Abfüllungen: Glenrothes, 2008 destilliert, 15 Jahre alt und im Caroni Rum Barrel nachgereift sowie einen Invergordon aus dem Jahr 1973, 50 Jahre im Cuba Rum Barrel gereift. Die Abfüllungen sind im ausgewähltem Fachhandel erhältlich, beide Whiskys erscheinen auch als Miniatur.

Hermann Suppanz, der Gründer, stellt die Neuheiten der The Alambic Classique Whisky Collection nachfolgend mit ausführlichen Tasting Notes vor:

Wir, das Team von Alambic Classique, arbeiten seit 1981 als Importeur und Großhändler für Spirituosenspezialitäten hier in Deutschland. Geführt wird das Team von mir, mein Name ist Hermann Suppanz. Neben Cognacs, Calvados und Armagnacs aus Frankreich führen wir auch unter dem Namen „The Alambic Classique Whisky Collection“ eine kleine Anzahl von ausgesuchten Whiskyabfüllungen die wir exklusiv über den Fachhandel vertreiben. Selbstverständlich sind unsere erstklassigen Whiskys nicht gefärbt oder filtriert. Sie kommen immer direkt vom Fass und werden in Fassstärke, unverdünnt, und für volles Aroma und Genuss abgefüllt.in den letzten Tagen hat Alambic Classique zwei neue Abfüllungen herausgebracht:

Glenrothes „Caroni Rum Barrel”

58,9% Vol., Jahrgang 2008, 15 years old, Speyside Single Malt Whisky

Über 5 Jahre in einem Caroni Rum Barrel nachgereift.

Aroma: Eine intensive Weinbrandnote wird ergänzt durch Noten von Zimtrinde und Leder. Nach kurzer Zeit wird die Nase von Orangenduft und einer leichten Holznote umschmeichelt, bevor sich die Süße von Geleefrüchten und Marzipan entwickelt.

Geschmack: Der Whisky ist kräftig und sehr breit. Die in der Nase wahrnehmbaren Geleefrüchte finden sich zunächst auch im Geschmack, gepaart mit einer fruchtigen Süße und einer dezenten Pfeffrigkeit. Danach folgen warme Holznoten und kräftige Orangenmarmelade, Bienenwachs und gegerbtes Leder. Mit der Zeit entwickeln sich Aromen von in Rum eingelegten Trauben, etwas Politur und trockene Tabaknoten.

Abgang: Der Whisky klingt lang und trocken mit deutlichen Röstaromen und etwas Bohnerwachs aus. Ein schöner Glenrothes, der die Kraft des Fasses perfekt widerspiegelt.

Invergordon „Ex Cuba Rum Barrel” 1973

49,8% Vol., 50 years old, Highland Single Cask Grain Whisky

Aroma: Gediegen und schwer, die Tiefe der langen Reifung ist deutlich. Neben dem Aroma von Wildleder ist es zunächst eine intensive Würze mit Sahnepudding und Karamellbonbons, die die Nase umspielen. Es folgen geröstete Nüsse, wieder das omnipräsente Karamell und eine angenehme Holznote. Nach einiger Zeit wird der Duft süßer. Karamellisierte Apfelscheiben beträufelt mit Vanillearoma auf cremiger Edelvollmilchschokolade. Anschließend Zuckerwatte, süßer aromatisierter Tabak und Rumrosinen. Lässt man dem Grain ausreichend Zeit, sich zu entfalten, kommen zum Ende eine süße Rauchnote und ein kräftiger Geruch nach erdigem Dunnage Warehouse durch.

Geschmack: Der Geschmack ist zunächst von einer massiven und würzigen Holznote geprägt. Haferplätzchen mischen sich mit dem schon in der Nase spürbaren Sahnekaramell und grünen Nüssen. Ein schweres und intensives Lederaroma bringt wieder das Alter des edlen Tropfens deutlich hervor. Hinzu gesellen sich wiederum Tabak und feiner Rauch, der mitunter eine leichte Holzaschenote entwickelt. Dann kommt die Süße, die mit jedem Schluck zunimmt. Zuckersirup und Toffeesoße werden ergänzt durch herberes Brombeergelee, sehr dunkle Schokolade und am Schluss der süßen Schwere von nassem Herbstlaub.

Abgang: Er klingt lang mit würziger Holznote aus, die leicht trocken wird. Daneben bleiben Sahnekaramell und eine feine Rauchnote.

Geben Sie diesem 50 jährigen Invergordon genügend Zeit um zu atmen und sich zu entwickeln, es ist ein Whisky mit dem man sich einige Zeit beschäftigen sollte.

Leider nur 128 Flaschen!

Alambic-Classique

Kanzelwandstraße 5

86825 Bad Wörishofen

www.alambic-classique.com