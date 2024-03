Drei neue Alambic Classique Abfüllungen: Glenallachie, Staoisha und Ardmore

In diesem Monat veröffentlicht The Alambic Classique drei neue Abfüllungen:

Der Glenallachie, Jahrgang 2014, lagerte in einem „First Fill” Oloroso Sherry Butt“.

Der Staoisha, ein very heavily peated Bunnahabhain, ist Jahrgang 2014 und reifte in einem Refill Bourbon Barrel.

Und der Ardmore mit Jahrgang 2008 ist heavily peated und kommt aus einem Bourbon Barrel.



Die Abfüllungen sind im ausgewähltem Fachhandel erhältlich, der Staoisha und Ardmore erscheinen auch als Miniatur. Hermann Suppanz stellt die Neuheiten der The Alambic Classique Whisky Collection nachfolgend mit ausführlichen Tasting Notes vor:

Alambic Classique hat drei neue Abfüllungen herausgebracht: Einen Glenallachie von 2014, 9y. im Oloroso Sherryfass gereift, einen Staoisha von Bunnahabhain 2013, 10y. im Refill Bourbon Barrel und einen Ardmore 2008, 15y. im Bourbon Barrel gereift. Der Staoisha und der Ardmore sind auch als Miniatur erhältlich. Alle drei Abfüllungen sind ab sofort im ausgewähltem Fachhandel erhältlich.

Glenallachie

„First Fill Oloroso Sherry Butt“

Jahrgang 2014, 9 years old, Speyside Single Malt Whisky

Aroma: Schwere Rosinennoten umfangen die Nase, begleitet von einer dezenten Holzwürze. Nach Aromen von leichter Gemüsebrühe und gemahlenen Kräutern entwickeln sich Trockenfrüchte und eine mäßige Schärfe, die an rosa Pfeffer erinnert. Es zeigen sich Tabak, Orangeat, geröstete Walnüsse und Backpflaumen. Auch dringen Noten von eingekochtem Quittengelee durch. Später kommen Thymian, Espresso und eine deutlichere Holznote hinzu.

Geschmack: Sehr kräftig mit zunächst etwas bitteren Nüssen und schönen Röstaromen. Das Olorosofass wird mit einer trockenen Sherrynote, Espresso und dunkler Schokolade spürbar. Das Mundgefühl ist cremig, fast schon teigig. Nüsse mischen sich mit dunklem Karamell, Mandelmus und Backkakao. Mit der Zeit werden die Aromen weicher. Nusscreme gepaart mit dunklen Früchten, die Holzwürze wird deutlicher. Im Hintergrund liegt dezent eine leichte Chilischärfe und gärender Sauerteig. Im Abgang klingt der Whisky sehr lang und nussig aus. Die an dunkles Kakaopulver erinnernden kräftigen Aromen bleiben im Mund und hinterlassen ein leicht trockenes Gefühl.

Der weiche Charakter des Glenallachie und das Olorosofass ergänzen sich perfekt. Die Jugendlichkeit zeigt sich ausschließlich in der Kraft der Aromen, die ausgezeichnet harmonieren.

0,7L. GP. 63,9% Vol.

Staoisha – Very heavily peated Bunnahabhain

„Refill Bourbon Barrel“

Jahrgang 2013, 10 years old, Islay Single Malt Whisky

Aroma: Eine schöne süße Torfrauchnote dominiert zunächst, bevor die Aromen von Zuckerstangen und Räucherspeck übernehmen. Getrocknete Kräuter, vielleicht Thymian, und rosa Pfeffer treffen auf geröstetes Malz. Dann lassen Süße und auch der Rauch etwas nach. Quitten und Gelee aus grünen Birnen mischen sich mit Strohballen und süßem Malz. Am Schluss wird es wieder fruchtiger. Brombeeren und eingelegte Pflaumen mischen sich mit Karamellkeksen.

Geschmack: Würziges Holz, Torfrauch und Lederaromen prägen zunächst den Geschmack, bevor sie von Karamellpudding und Haselnüssen etwas zurückgedrängt werden. Eine verhaltene Fruchtsüße verbindet sich mit Zimt und süßem Tabak. Später wird der Geschmack weicher, voller und runder. Eine feine etwas wächserne Süße wechselt mit Würzigkeit und wiederum Rauch, Waldfrüchte sind im Hintergrund präsent. Cremige Espresso-Mousse und etwas kalter Mokka runden den Geschmack ab.

Im langen Abgang bleiben Noten von rauchigem Malz, Holz, Karamell und Wachs sowie etwas Kaffeesatz zurück.

„Rauchiger Karamellpudding im Holzfass auf Fruchtspiegel“.

0,7L. GP. 57,1% Vol.

Ardmore – Heavily peated

„Bourbon Barrel“

Jahrgang 2008, 15 years old, Highland Single Malt Whisky Whisky

Aroma: Zunächst leicht pfeffrig bevor eine intensive Süße, die an Zuckerglasur erinnert, die Nase umspielt. Eine subtile Rauchnote vermischt sich mit kräftiger Orangenmarmelade, die Aromen sind dicht und sehr angenehm. Die Marmelade wird zu Orangeat, Tabaknoten, gewachstes Leder machen sich breit, bevor sich etwas später geröstetes Kokos, Milchcreme und reife Papaya durchsetzen.

Geschmack: Der Geschmack ist wuchtig mit frischem Holz und einer wunderbaren Espressonote. Nüsse, Bittermandel und Sauerkirsche füllen den Mund. Die zunächst dezente süße Rauchnote wird mit der Zeit immer stärker und verbindet sich mit dem Aroma von Haselnusscreme. Zum Ende hin schmeckt man Kaffee-Sahne-Schokolade, grüne Nüsse und eine an Geleefrüchte erinnernde Süße, die jedoch dezent im Hintergrund bleibt.

Im Abgang klingt der Ardmore lang aus mit dunkler Schokolade und einer sanften Holznote. Kräftiger Espresso und etwas Rauch bleiben zurück.

Ein sehr interessanter Ardmore für den Kenner.

0,7L. GP. 56,5% Vol.

Miniaturen Special Selection:

Staoisha „Refill Bourbon Barrel“ 2013 57,1% Vol. 0,05 L.

Ardmore „ Bourbon Barrel“ 2008 56,5% Vol. 0,05 L.