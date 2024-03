Neu bei Kirsch Import: Lochlea Ploughing Edition und Big Peat für den Bollerwagen

Neben den acht Abfüllungen zum zehnjährigen Jubiläum von Best Dram (wir stellten Ihnen diese heute am Morgen bereits vor) finden sich noch zwei weitere Bottlings in den Neuheiten von Kirsch Import:

Die zweite Ausgabe der Ploughing Edition aus der Lochlea Dsitillery erreicht jetzt unsere Märkte. Und von Big Peat erscheint The Vatertag Edition #3.

Hier alle Details

Lochlea setzt ein Rauchzeichen: Ploughing Edition aus Ex-Islay Barrels

Sie ist eine Rarität in der schottischen Brennereilandschaft: Die Lochlea Distillery ist unabhängig, familiengeführt – und baut als eine von wenigen Destillerien Schottlands ihre Gerste selbst an. Unter der Leitung von Branchengröße John Campbell entstehen so authentische Single Malts, geprägt von der Gerste ihrer Region und einem für die Lowlands außergewöhnlichen Geschmacksprofil.

Für die Lochlea Ploughing Edition (Second Crop) setzt das kleine Team zum zweiten Mal Rauchzeichen. Der limitierte Single Malt aus der Reihe „Seasonal Releases“ reifte dafür anders als noch im letzten Jahr ausschließlich in Ex-Islay-Fässern, die jeweils nur 200 Liter fassen. Bei idealer Trinkstärke entfaltet der Lowlander so ein Profil, das auf den Frühling einstimmt: mit frischen Früchten und typischen Getreidenoten sowie Meersalz, Heu und sanftem Torf.

Lochlea Ploughing Edition (Second Crop)

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Ex-Islay Barrels

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nose: Fresh green apple, signature Lochlea cereal

Palate: Succulent fruit, freshly cut summer hay

Finish: Sea salt, lingering peaty embers

Big Peat für den Bollerwagen: The Vatertag Edition #3 ist da

Am 09. Mai ist es wieder so weit: Väter in ganz Deutschland (und alle, die es vielleicht mal werden wollen) schwingen sich auf die Räder oder packen die Bollerwägen, um es sich an ihrem Ehrentag gut gehen zu lassen. Mit dabei ist 2024 eine neue Auflage der Big Peat „The Vatertag Edition“.

Wie der Feiertag setzt dabei auch Batch 3 des Blended Malts auf Tradition. Die limitierte Sonderabfüllung vermählt wie gehabt ausschließlich Single Malts der Whiskyinsel Islay. Vertreten sind unter anderem die Destillerien Ardbeg, Caol Ila, Bowmore und Port Ellen.

Big Peat – The Vatertag Edition #3

Islay Blended Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht gezuckert