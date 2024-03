Bald erhältlich: 29 Jahre alter North British von Stamperla

Der Schnapsstodl, einer der größten stationären Spirituosenfachhändler Deutschlands, startete im letzten Sommer seine Hausmarke „Stamperla“ und stellt heute sein nächstes Stamperla-Bottling vor: Der North British Lowland Single Grain Scotch Whisky reifte in einem einzigen Hogshead für ganze 29 Jahre und kam ohne Färbung und ohne Kühlfiltrierung mit 46 % Vol. in die Flaschen.

Hier alle Details zu dieser Single Cask Abfüllung, die ab sofort bestellbar ist und dann Mitte April versandfertig sein wird:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Authentischer Genuss in limitierter Edition: Stamperla – 29 Jahre North British Lowland Single Grain Scotch Whisky

❗ Jetzt vorbestellen – Auslieferung Mitte April❗

Wissenswertes zum 29 Jahre North British Lowland Single Grain Single Cask Scotch Whisky

29 Jahre North British Single Grain Whisky – ein edler Tropfen, der Tradition und Geschmack auf einzigartige Weise vereint! Dieser Whisky wurde mit Sorgfalt in einem einzigen Hogshead gelagert und reifte dort ganze 29 Jahre lang, um seinen unvergleichlichen Charakter zu entwickeln. Die Entscheidung, auf Kühlfiltration und Zuckerkulör zu verzichten, macht diesen Whisky zu einem authentischen und natürlichen Erlebnis. Seine leuchtend hellgelbe Farbe und sein reines Aroma sind ein Versprechen für höchste Qualität und Reinheit. Der Slogan „Back to the roots!“ unterstreicht die Werte dieses Whiskys – klassische Lagerung ohne den Einfluss von Sherry, sondern mit Fokus auf das traditionelle Handwerk.

Beim Öffnen der Flasche wirst du von einem verlockenden Duft nach Karamell, Gras, Vanille und Toffee umhüllt. Der Geschmack ist geprägt von einer cremigen Süße, die deinen Gaumen mit delikaten Noten von Karamell-Toffee umschmeichelt, ohne dabei bittere Holztöne zu hinterlassen. Der Abgang ist langanhaltend und cremig, wobei die Toffeenote subtil erhalten bleibt und für ein unvergessliches Finish sorgt.

Erlebe mit dem 29-jährigen North British Single Grain Whisky eine Reise durch die Aromen und Texturen, die nur ein Whisky von höchster Qualität bieten kann!

❗Single Cask Abfüllung in limitierter Stückzahl❗

Mit seinen stolzen 29 Jahren hat er eine Tiefe im Geschmack, die die Sinne verwöhnt. Das Beste: Er ist zu einem fairen Preis bei uns erhältlich!

Gönn dir deine Flasche dieser exklusiven Single Cask Abfüllung – schnell sein lohnt sich!



Willst du den 29 Jahre North British Highland Single Grain Scotch Whisky probieren?

Nur solange der Vorrat reicht: Komm Donnerstags bis Samstags in den Schnapsstodl und probiere ein Schlückchen!

„Stamperla“ – die fränkische Antwort auf „Dram“

Das fränkische Wort „Stamperla“ leitet sich von „Stamper“ ab: Ein kleines Glas für hochprozentige Getränke.

Unter der Hausmarke des Schnapsstodls „Stamperla“ werden neben Dauerbrennern, wie der Stamperla – London Dry Gin oder der beliebte Stamperla – Butterscotch Likör auch Einzelfassabfüllungen von Whiskys in limitierter Stückzahl auf den Markt gebracht!

Das Team vom Schnapsstodl arbeitet eng mit verschiedenen Brennereien zusammen, um regelmäßig neue und außergewöhnliche Spirituosen unter der eigenen Marke Stamperla zu präsentieren. Nachdem jedes Produkt von unserem Team ausgiebig probiert wurde, wird jede Spirituose von Hand abgefüllt und etikettiert.