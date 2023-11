Bald erhältlich: 21 Jahre Glenrothes Single Cask von Stamperla

Der Schnapsstodl, einer der größten stationären Spirituosenfachhändler Deutschlands, startete im Sommer seine Hausmarke „Stamperla“ und stellte die erste Abfüllung, ein 29 Jahre alter Tormore, vor (wir berichteten). Nun wird bald das nächste Stamperla-Bottling erscheinen: Ein 21 Jahre alter Glenrothes aus einem Oloroso Sherry Butt. Hier alle Details zu dieser Single Cask Abfüllung:

Bald erhältlich: 21 Jahre Glenrothes Speyside Single Malt Single Cask Scotch Whisky von Stamperla

Unter der Marke „Stamperla“ bringt das Spirituosenfachgeschäft „Der Schnapsstodl“ bald seinen zweiten Whisky auf den Markt

Limitierter Single Cask aus Schottland

Nach mehr als zwei Jahrzehnten Reifung im Oloroso Sherry Butt wird der Glenrothes Speyside Single Malt Single Cask Scotch Whisky mit 46 Vol. abgefüllt und kommt Ende 2023 als limitierte Edition auf den Markt.

Ausbalancierte Nuancen von dunkler Schokolade, delikaten Nussnoten, ausgewogene Noten von Sherry und feinem Pfeffer – durch den bewussten Verzicht auf Kältefiltration bleibt das Geschmackserlebnis des Whiskys unverfälscht und authentisch.

Tasting Notes

Nase: süße Gerste, Honig, Sommerfrüchte

Geschmack: dunkle Schokolade, Nussnoten, ausgewogene Noten von Sherry und feinem Pfeffer

Abgang: warm mit einer lieblichen cremigen Textur

Einzelfassabfüllung: Ja

Grund-Fasstyp: Ex-Oloroso-Fass

Herkunftsland: Schottland

Importeur/Inverkehrbringer: Der Schnapsstodl, Pfarrstaße 3, 91356 Kirchehrenbach, Deutschland

Kältefiltriert: Nein

Rauchig (peated):Nein

Scotch: Ja

Whisky-Region: Speyside

Whisky/Whiskey-Art: Single Malt

mit Farbstoff: Nein

Alkoholgehalt: 46,00 %

Neben dem Geschmack überzeugt dieser Speyside Whisky auch durch seinen Preis: 99,99 € kostet die 0,5-Liter-Flasche. Wer sich eine Flasche des limitierten Glenrothes sichern möchte, kann bereits jetzt seine Vorbestellung aufgeben. Die Auslieferung beginnt in der ersten Dezemberwoche.

Die Marke Stamperla und das Team dahinter

„Stamperla“ – abgeleitet vom fränkischen Wort „Stamper“ – beschreibt ein kleines Glas für hochprozentige Getränke.

Neben Gin und Likör bringt der Schnapsstodl unter der Hausmarke Stamperla auch Einzelfassabfüllungen von Whisky in limitierter Stückzahl auf den Markt. Dabei arbeitet das Schnapsstodl-Team eng mit verschiedenen Brennereien und Fachhändlern zusammen, um regelmäßig neue und außergewöhnliche Spirituosen unter der Marke Stamperla zu präsentieren. Jede Spirituose wird von Hand abgefüllt und etikettiert.

Wer einmal in Oberfranken unterwegs ist, sollte sich einen Besuch im Schnapsstodl in Kirchehrenbach einplanen. Der gemütliche Spirituosenladen lädt von Donnerstag bis Samstag zum Stöbern und Einkaufen ein. Kompetente Beratung rund um Spirituosen und Zigarren, sowie die eine oder andere Kostprobe aus dem Sortiment runden den Aufenthalt ab.