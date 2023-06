Der Schnapsstodl stellt ersten Whisky der Hausmarke „Stamperla“ vor

Der Schnapsstodl, einer größten stationären Spirituosenfachhändler Deutschlands, wird innerhalb seiner Hausmarke „Stamperla“ erstmals einen Whisky veröffentlichen. Der Single Malt der Speyside-Destillerie Tormore reifte 29 Jahre in einem Ex-Bourbon-Fass, ist mit 46 % Vol., ohne Kältefiltrieung und ohne Färbung abgefüllt. Mitte Juli wird diese Einzelfassabfüllung erscheinen, der Whisky kann allerdings schon im Online-Shop bestellt. Hier noch alle weiteren Infos, die wir vom Schnapsstodl aus Kirchenehrbach in der Fränkischen Schweiz erhalten haben:

Ein echtes Highlight: Stamperla – 29 Jahre Tormore Speyside Single Malt Scotch Whisky

Mit der Hausmarke „Stamperla“ bringt der Schnapsstodl einen köstlichen Whisky mit hohem Alter zum fairen Preis auf den Markt. Der bernsteinbraune Single Malt Scotch Whisky durfte sage und schreibe 29 Jahre im Ex-Bourbon-Fass reifen. Die wunderbar abgerundeten Aromen von Birne, etwas Sherry und Eiche mit Zimt ziehen Whiskykenner in ihren Bann. Man kann den Tormore ganz einfach beschreiben: ein richtig leckerer Whisky mit hohem Alter zum fairen Preis von nur 149,99 € für die 500 ml Flasche. Es handelt sich hierbei um eine limitierte Single Cask Abfüllung. Bestellung ab sofort möglich, die Auslieferung erfolgt voraussichtlich Mitte Juli.

„Stamperla“ – die fränkische Antwort auf „Dram“

Nice to know: Das fränkische Wort „Stamperla“ leitet sich von „Stamper“ ab und bedeutet so viel wie ein kleines Glas für hochprozentige Getränke. Neben Dauerbrennern, wie dem Stamperla – London Dry Gin werden unter der Hausmarke des Schnapsstodls künftig auch Einzelfassabfüllungen von Whiskys in limitierter Stückzahl auf den Markt kommen!

INFO:

Alter: 29 Jahre

Scotch: ja

Whisky-Region: Speyside

Whisky/Whiskey-Art: Single Malt

Einzelfassabfüllung: ja

Grund-Fasstyp: Ex-Bourbon-Fass

Herkunftsland: Schottland

Importeur/Inverkehrbringer: Der Schnapsstodl, Pfarrstraße 3, 91356 Kirchehrenbach

Kältefiltriert: nein

Mit Farbstoff: nein

Rauchig (peated): nein

Alkoholgehalt: 46,00 %

Preis: 149,99 €* – Inhalt: 0,5 Liter (299,98 €* / 1 Liter), bereits online bestellbar