Neu bei irish-whiskeys.de: W. D. O’Connell Bill Phil 7 yo Peated Marsala Cask

Vom Whiskey Bonder W. D. O’Connell erscheint innerhalb seiner rauchigen Bill Phil-Serie ein sieben Jahre alter Single Malt, der ein über dreijährigem Finish in einem Marsala-Fass erhielt. Die Abfüllung ist mit 53 % in Fassstärke abgefüllt und ausschließlich in Deutschland und den BeNeLux-Ländern erhältlich

Weitere Infos und Details finden Sie in der Presseaussendung, die wir von irish-whiskeys.de erhalten haben:

Neues Bill Phil Single Cask: W. D. O’Connell Whiskey Merchants veröffentlicht siebenjährigen Peated Single Malt aus dem Marsala-Fass

Der Whiskey Bonder W. D. O’Connell ist bekannt für seine hochwertig veredelten Whiskeys. Hierbei sticht seine rauchige Bill Phil-Serie gesondert hervor. Ganz neu erscheint jetzt ein siebenjähriges Bill Phil Single Cask mit über dreijährigem Finish in einem Marsala-Fass. Dieser fruchtig-herbe Single Malt in Fassstärke ist ausschließlich in Deutschland und den BeNeLux-Ländern erhältlich.

W. D. O’Connell Bill Phil 7 Jahre Peated Marsala Cask

Mit dem Bill Phil 7 Jahre Peated Marsala Cask folgen W. D. O’Connell Whiskey Merchants dem Erfolgsrezept der bisherigen Bill Phil-Serie: hochwertige Whiskeys, kräftige Rauchnoten, maximaler Geschmack. Bei diesem siebenjährigen Einzelfass setzen der Weineinfluss sowie die Fassstärke mit 53 % die Aromen des torfigen Malt völlig neu in Szene. Hierzu kommentiert Importeurin Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de:

“Als Fass wählte Daithí von W. D. O’Connell eines der Sorte Marsala Superiore Secco, dem trockensten Marsala-Stil, aus.”

Darin lagerte der rauchige Single Malt Whiskey dreieinhalb Jahre. Dazu ergänzt Daithí O’Connell, Inhaber von W. D. O’Connell:

“Das Marsala Superiore Secco Cask ergänzt den typischen Obst- und Zitrus-Geschmack des rauchigen Bill Phil um pürierte Aprikosen, braunen Zucker, gewürzte Früchte und Ingwer. Ein tolles Beispiel für einen modernen Single Malt Irish Whiskey wie wir ihn als junge Generation von Bondern und Blendern interpretieren.”

Vol.: 53%

Füllmenge: 0,7 Liter

Aroma: süße Rauchnote, rote Früchte, Vanille, etwas Leder

Geschmack: Lagerfeuerrauch, Torf, dunkle Fruchtnoten, etwas Holz

Nachklang: langanhaltend

UVP: 99,90 €

Moderner Irish Single Malt Whiskey

Zunächst ruhte der Whiskey dreieinhalb Jahre in Ex-Bourbon Barrels. Destilliert wurde der Single Malt im Mai 2016 in der Great Northern Distillery im County Louth. Daithí O’Connell: “Das war ein besonderes Jahr, denn GND produzierte damals nur eine sehr geringe Menge Peated Malt. Also eine echte Rarität.” Im November 2019 folgte die Umfüllung in das Marsala-Fass. “Das Finish fand in W. D. O’Connells Warehouse im County Waterford statt”, erklärt Mareike Spitzer dazu abschließend.

Als Bonder bezieht W. D. O’Connell Whiskey Merchants Whiskeys und New Makes von verschiedenen Brennereien Irlands und der Welt. Dabei veredelt das Unternehmen diese im Warehouse in Kilmacthomas, County Waterford zu eigenständigen Whiskeys. Hierbei sind vor allem Qualität und starke Finishes ein Markenzeichen. Aber auch Single Grains, Vollreifungen sowie Peated Malt Whiskeys sind im Portfolio etabliert.