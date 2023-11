Irish-whiskeys.de: W. D. O’Connell Whiskey Merchants startet neue Sherry-Serie mit 5-jährigem Amontillado Cask Finish

Von irish-whiskeys.de haben wir Infos über eine neue Abfüllung der W. D. O’Connell Whiskey Merchants erhalten, die gleichzeitig der Beginn einer neuen Serie von Bottlings mit Sherry-Einfluss ist: Der W. D. O’Connell Small Batch 5 Jahre Amontillado Cask Finish ist ab sofort unter anderem im Webshop des Spezialisten für 55,90 Euro erhältlich, aber auch bei ausgesuchten Fachhändlern – alle Infos zur Abfüllung untenstehend:

W. D. O’Connell Whiskey Merchants startet neue Sherry-Serie mit 5-jährigem Amontillado Cask Finish

Unbestritten haben Sherryfässer eine lange Tradition in der Fassreifung von Whiskey. Ihr Einfluss auf das Geschmacksprofil gilt als eines der signifikantesten. Grund genug für W. D. O’Connell Whiskey Merchants, dem Thema eine neue Serie zu widmen. Den Auftakt bildet das W. D. O’Connell Small Batch 5 Jahre Amontillado Cask Finish.

W. D. O’Connell Small Batch 5 Jahre Amontillado Cask Finish

Mit dem Thema Sherry spielt Whiskey Bonder Daithí O’Connell von W. D. O’Connell Whiskey Merchants bereits länger. Erst jüngst in diesem Jahr endete eine mehrjährige Serie von vier Single Malts zwischen 17 und 20 Jahren mit starkem Sherry-Finish. Mit W. D. O’Connell Small Batch 5 Jahre Amontillado Cask Finish beginnt nun eine neue Serie. Hierbei möchte der experimentierfreudige Ire die Einflüsse unterschiedlicher Sherryfässer auf verschiedene Pot Still- und Maltdestillate erkunden.

Den Single Malt Whiskey destillierte die Great Northern Distillery im Jahr 2018. Der Rohbrand lagerte fortan für vier Jahre in Ex-Bourbonfässern. Schließlich im April 2022 füllte Daithí O’Connell den Whiskey in Sherryfässer der Art Amontillado. Hierbei handelt es sich um eine trockene Sherryart, die während des einjährigen Finishes ihre ganz eigenen Noten an das Destillat abgab. Unterstützt wird dies durch den gesteigerten Alkoholgehalt von 50 Prozent. Die Abfüllung ist ab sofort auf dem deutschen Markt erhältlich. Dies teilt Importeur Irish-Whiskeys.de mit.

Vol.: 50%

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: Honigsüße, Zitrusnoten, etwas Nuss, leichte Torfnote

Geschmack: Vanille, Toffee, getrocknete Früchte, geröstetes Holz

Nachklang: langanhaltend und wärmend

UVP: 55,90 €

W. D. O’Connell Whiskey Merchants: Whiskey Bonding im County Waterford

Der Whiskey Bonder W. D. O’Connell erarbeitete sich über die vergangenen Jahre einen hervorragenden Ruf als Experte für hochwertige Whiskeys. Geschmackvolle Single Casks und beliebte Serien wie die peated Bill-Phill-Reihe zählen zur DNA des Abfüllers aus dem County Waterford.