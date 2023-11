Serge verkostet: Laphroaig

Wenn es um Abfüllungen der Destillerie Laphroaig geht, gibt es nur wenig Variationen in der Reaktion derer, die den Whisky probieren: Entweder man mag ihn oder man findet ihn grässlich. Sieht man sich die Produktionszahlen an, dann scheint aber die Liebe zu Laphroaig die Abneigung deutlich zu überwiegen – und das wird mit ein Grund dafür sein, dass man kurz davor ist, die Kapazität der Brennerei zu verdoppeln (wer dazu Genaueres wissen will, der kann es in unserem exklusiven Video-Interview mit Distillery Manager Barry MacAffer aus seinem eigenen Mund hören).

Auch Serge Valentin gehört zu den Liebhabern der Brennerei, und die Wertungen seiner Verkostung von heute unterstreichen diesen Eindruck erneut. Die sechs Abfüllungen werden durchwegs ausgezeichnet bewertet:

Abfüllung Punkte

Laphroaig 10 yo ‚Original Cask Strength‘ (55.7%, OB, Red Stripe, +/-2005) 92

Williamson 2014/2023 (46%, Berry Bros. & Rudd, Kirsch Import exclusive, hogsheads, Batch #1, 1109 bottles) 88 Williamson 12 yo 2010/2023 (51.5%, Oxhead, Spirit Medicine, for Bessie’s Drug Store, China, sherry hogshead, cask #810855) 89 Islay 32 yo 1990/2023 (52.1%, Vintage Bottlers, Secret Series 3, 252 bottles) 92 Laphroaig 33 yo 1990/2023 (50.2%, Hunter Laing, Old & Rare, refill bourbon hogshead, cask #HL20588, 220 bottles) 91 Laphroaig 25 yo (54.2%, Hunter Laing, The Kinship, Edition No.6, 332 bottles, 2023) 91

Und statt eines einzelnen Bildes bringen wir Ihnen heute unsere neueste Galerie mit Aufnahmen aus der Destillerie Laphroaig, entstanden im späten September 2023…