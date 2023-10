„So bauen wir Laphroaig um“ – Distillery Manager Barry MacAffer im Gespräch mit Whiskyexperts

Schon im nächsten Jahr soll der Um- und Ausbau von Laphroaig beginnen, nachdem in den kommenden Wochen die Pläne dafür eingereicht werden und die Genehmigung dafür erteilt wird.

Eine Verdopplung der Kapazität ist das Ziel, entweder sofort oder schrittweise, und auch die Lagermöglichkeiten auf Islay sollen größer werden.

Zu diesem geplanten Ausbau haben wir letzten Freitag den Distillery Manager von Laphroaig, Barry MacAffer, in der Brennerei einige Fragen gestellt. So müssen seinen Worten nach das Besucherzentrum und das Laphroaig-Museum dem Ausbau weichen, denn die Räumlichkeiten sollen ihrem ursprünglichen Zweck als Malting Floor wieder erfüllen. Man möchte nämlich trotz der Verdoppelung der Kapazität den Anteil an selbst gemälzter Gerste nicht verringern.

Genauere Infos dazu und noch viel mehr erfahren Sie im nachfolgenden, knapp sechs Minuten langen Interview.