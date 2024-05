Exklusiv für Österreich und Deutschland: Mull’s Finest 2014/2024 Peated Murray McDavid Mystery Single Malt

Ein Mystery Malt von der Isle of Mull? Welche Brennerei das sein könnte, ist nicht besonders schwer zu erraten – es gibt ja nur eine dort, und ihre rauchigen Abfüllungen tragen einen Namen, der mit L beginnt.

So ein Single Malt wurde vom unabhängigen Abfüller Murray McDavid exklusiv für die Whiskygenießer in Österreich und Deutschland abgefüllt, und zu denen gebracht wird er von Kirsch Import. Insgesamt 1572 Flaschen des 9 Jahre alten Whiskys aus Pedro Ximénez Sherry Barriques & Tawny Port Fässern wurden mit 50,2% Fassstärke (oder wohl eher Batchstärke) abgefüllt – mehr zu diesen in Kürze im Fachhandel zu findendem Whisky samt den Tasting Notes nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Mysteriöser Insulaner: Getorfte Exklusivabfüllung von Murray McDavid

Murray McDavid kombiniert Destillate verschiedenster Altersstufen – vom unter dreijährigen Brand bis zu bereits 30 Jahre alten Single Malt oder Single Grain Whiskys – mit den passenden Fässern und reift sie so zur Perfektion. Seine Kunst demonstriert der unabhängige Abfüller heute mit einer Exklusivabfüllung für den deutschen sowie österreichischen Markt.



Der Mull’s Finest 2014/2024 ist ein „mystery malt” von der Isle of Mull, wo er in einer 1798 errichteten Brennerei destilliert wurde. Seinen kräftigen Torfcharakter balanciert Murray McDavid durch das Finish in Likörweinfässern aus. Drei Jahre lang wurde der Inselwhisky in Pedro Ximénez Sherry und Tawny Port Barriques veredelt, bevor der Inhalt der Fässer vermählt wurde.



Noten von Küstenfeuer, Meeresbrise und Rauch in Kombination mit dunklen sowie kandierten Früchten und öligem Malz, zaubert der Mull’s Finest Torf-Fans ein Lächeln ins Gesicht.

Mull’s Finest 2014/2024 – Mystery Malt – Peated

Murray McDavid Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Germany & Austria

9 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Barriques & Tawny Port Barriques (Finish)

1.572 Flaschen

50,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:

Nase: Vollreife Pflaumen, Schokolade, Küstenfeuer.

Gaumen: Rote Früchte, Meeresbrise, frischer Torf.

Nachklang: Öliges Malz, kandierte Früchte, Rauch.