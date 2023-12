Der neue Clubwhisky des Whisky Circle Pinzgau: North British 1991 – A Whisky Odyssey

Der Whisky Circle Pinzgau kann heute seinen neuen Clubwhisky vorstellen. Bereits im Herbst 2022 beschloss der Club, seine Pinzgau Mountain Series durch eine weitere Abfüllung zu ergänzen. Gemeinsam mit Alexander Trauner vom Fass Manager fanden sie diesen in einem Single Grain Whisky aus der North British Distillery. Der am 14. Januar 1991 destillierte Spirit reifte bis zum Bottling am 29. Mai 2023 in einem First Fill ex-Bourbon Barrel. Der mit 48,6 % Vol. in Fassstärke abgefüllte Grain kann über den Obman des Whisky Circle Pinzgau bezogen werden. Erhältlich ist die Abfüllung – und dies war dem Whisky Circle Pinzgau sehr wichtig – in den Zeiten deutlich gestiegener Endverbraucherpreise im Bereich Whisky, für äußerst faire 120 €.

Hier der Info-Text des Whisky Circle Pinzgau mit allen weiteren Infos sowie ihren Verkostungsnotizen:

Der neue Clubwhisky oder „1991 – A Whisky Odyssey“

Die Pinzgau Mountain Series geht weiter: Ein North British 1991 mit 32 Jahren ist die neue Clubabfüllung vom Whisky Circle Pinzgau

Der Whisky Circle Pinzgau ist für seine beliebten Tastings und die Veröffentlichung eigener Clubabfüllungen bei Freunden und Mitgliedern bekannt. Im Herbst 2022 wurde beschlossen, wieder eine solche Abfüllung zu organisieren. Gemeinsam mit Alexander Trauner vom Fass Manager e.U. aus Bruck (www.fass.management) begaben wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Whisky. Nach der Verkostung einiger Proben einigten wir uns auf einen Single Grain Whisky aus der North British Distillery, gebrannt im Jahr 1991, der am 14. Jänner in ein ex-Bourbon Barrel kam.

Nachdem der Whisky am 29. Mai 2023 in Fassstärke mit 48,6 % ABV abgefüllt wurde, mussten wir uns mit den zusätzlichen Hürden auseinandersetzen, die sich seit dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU ergeben haben. Dies erschwerte die Logistik, verzögerte den Prozess, aber letztendlich konnten wir vor Kurzem den Whisky in Empfang nehmen.

Unser Single-Grain-Whisky wurde am 2. Dezember 2023 beim Tasting im Pinzgau Bräu in Bruck an der Großglocknerstraße präsentiert. Wir hatten dort das Vergnügen, Heli Neumaier zu begrüßen, den Künstler, der uns eines seiner Kunstwerke für das Label zur Verfügung gestellt hat. Das Label zeigt die „Drei Brüder“, die Hausberge von Bruck, unserem Vereinssitz. Bei der vorherigen Clubabfüllung steuerte Neumaier bereits ein Aquarell des Imbachhorns für das Etikett bei, womit die „Pinzgau Mountain Series“ ins Leben gerufen wurde. Mit der Hinzufügung der Darstellung der „Drei Brüder“ umfasst die Serie nun zwei einzigartige Kunstwerke.

Es ist uns wichtig, unseren neuen Clubwhisky trotz der in letzter Zeit rapide gestiegenen Preise zu einem fairen Preis an unsere Mitglieder und alle Interessierten weiterzugeben. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, den Preis auf € 120,- festzulegen. Wir halten dies für äußerst fair für einen 32-jährigen Single Grain Single Cask Scotch Whisky.

Bei Interesse am Kauf des Whiskys kann man sich gerne an unseren Obman Rainer Edlinger unter edei@whisky-circle.info wenden.

Ein herzlicher Dank unsererseits gebührt auch Alexander vom Fass Manager für die Abwicklung und die Unterstützung bei der Realisierung dieser Abfüllung und an Heli Neumaier für das großartige Bild.

Tastingnotes

Farbe: Gold

Nase: Crème brûlée mit Himbeermark, Zesten (Orange, Zitronen), Kokosnuss, Spanische Zeder, Fudge, Vanille, Shordbread

Gaumen: cremig, Vanille, Kokosnuss, Karamell, Himbeeren, Weizenflocken, Birne, Pinienkerne

Finish: lang – Karamell, Vanille, Himbeeren, Mandeln