Neu von The Spirits Alchemist: North British 1992 schließt Alchemist’s Chronicles ab

Mit dem vierten und letzten Kapitel der Alchemist’s Chronicles bringt Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist einen ganz besonderen Whisky auf den Markt: Ein Single Grain aus der North British Distillery in Edinburgh aus dem Jahr 1992. Ab sofort ist der Whisky erhältlich – die Bezugsquellen finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

THE SPIRITS ALCHEMIST präsentiert mit einem 1992er NORTH BRITISH Single Grain Whisky das vierte und letzte Kapitel der limitierten Abfüllungsreihe ALCHEMIST’S CHRONICLES

Mit dem Release eines 30-jährigen Single Grain aus Edinburghs NORTH BRITISH Distillery zelebriert SPIRITS ALCHEMIST-Mastermind Sebastian Büssing den Abschluss seiner hochwertigen ALCHEMIST’S CHRONICLES-Abfüllungsreihe.

Bei dieser stehen – getreu uralter alchemistischer Prinzipien – die Interaktion und Balance verschiedener Elemente im Fokus: Fasseinfluss, Zeit und Brennereicharakter sollen sich idealerweise ausgleichen und an der richtigen Stelle ergänzen, damit aus dieser Transformation der Elemente etwas Außergewöhnliches entstehen kann. Dementsprechend präsentieren die ALCHEMIST’S CHRONICLES einzigartige Whiskys, die durch Reife und Charakter bestechen und ihre Qualitäten jenseits von Hype oder Investmentwahn entfalten …

NORTH BRITISH: EDINBURGH’S GOLDEN GRAIN

Der 1992 destillierte NORTH BRITISH spiegelt dies mit seiner aus jahrzehntelanger Reifung im klassischen Refill Bourbon Cask resultierenden Aromenvielfalt und Tiefe perfekt wider. Dank der ‚Grain Renaissance‘ der letzten Jahre erfreuen sich Single Grains wachsender Beliebtheit unter unabhängigen Abfüllern und Whiskyfans gleicher-maßen – und die Destillate aus Edinburghs einziger Grain Distillery bilden da keine Ausnahme!

Die 1885 gegründete NORTH BRITISH Distillery ist heute übrigens ein wichtiger Bestandteil vieler renommierter Blended Scotchs und stellt als Joint Venture der Whiskygiganten Diageo und Edrington Group mit einem jährlichen Produktionsvolumen von fast 70 Millionen Litern ein Schwergewicht unter den Grain Destillen Schottlands dar.

Diese auf nur 50 Flaschen limitierte, exklusive Einzelfassabfüllung kommt wie gewohnt ungefärbt, nicht kühl-gefiltert und in natürlicher Fassstärke in die Flasche. Erhältlich ist der Single Grain Whisky ab dem 16. Juni 2023 um 10:00 Uhr.

The Alchemist’s Chronicles – Chapter 4: NORTH BRITISH Single Grain Whisky

Distilled 1992 • 30 yo • Fully matured in a Refill Ex-Bourbon Cask • Single Cask bottled at natural Cask Strength 42,8 % ABV • 0,5 Liter • 50 Flaschen à 199,00 Euro

„Wow! Ein wahrer Fruchtpunsch im Glas – ein echter ‚Gentlemen Grain‘, dessen verlockende Melange aus Aromen heller und tropischer Früchte, Rumrosinen und malzig-vanilligen Noten einen sofort in den Bann schlägt! Dezente Eichentöne und ein Hauch von ‚Old Bottle Flavour‘ runden das Ganze extrem gut ab. Ein in Ruhe gereifter und harmonischer Whisky, der elegant mit klassischen Bourbon Cask-Noten und der typischen Aromatik eines Grains jongliert, und sich dabei gekonnt über Klischees erhebt. Viel Spaß beim Entdecken und Genießen dieses ‚Golden Grains‘!“ Sebastian Büssing

Tasting Notes:

Nase: Kokosnuss, Rumaromen, die Süße von Vanille-Keksen und eine Menge an Früchten: Ananas, Birnen, Mandarinen und Honigmelone

Gaumen: Warmes und öliges Mundgefühl, die Süße gelber Früchte – Birnen, Weintrauben und Ananas – wechselt sich mit Noten von Marzipan, Vanille, Kokosflocken und Mandeln ab, gefolgt von Orangenzesten und einem Hauch staubigem Dachboden

Abgang: Recht lang, mit Noten von gerösteter Kokosnuss, Rumrosinen, delikaten Mandelplätzchen und Eichenwürze

Tip: Ein lang gereifter Single Grain mit erstaunlicher Tiefe – gönnen Sie sich und ihm durchaus Zeit, um alle seine Facetten zu entdecken …

Zu beziehen sind die Flaschen über den Onlineshop unserer Partner bei der „Sauerländer Edelbrennerei“:

https://sauerlaender-edelbrennerei.de/Partnerprodukte



Weitere Infos finden Sie auf www.thespiritsalchemist.com oder https://sauerlaender-edelbrennerei.de