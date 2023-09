Neu von THE SPIRITS ALCHEMIST: Ein 1986er SECRET GRAIN Whisky bietet wahrlich überirdischen Genuss!

Eigentlich reichen die nackten Eckdaten für die nächste Abfüllung von Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist, um Whiskyfreunden ein breites Lächeln aufs Gesicht zu zaubern: Ein Single Grain Whisky, destilliert im Jahr 1986 und 36 Jahre alt, Vollreifung in einem PX-Fass, in Fassstärke mit 43,4% aus einem Einzelfass abgefüllt.

Aber Alchemie hat auch etwas mit der Magie guter Geschichten zu tun, und so hat natürlich der Epilog der Dark Alchemist Chronicles eine solche Geschichte, die Sebastian Büssing hier nachfolgend selbst erzählt:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE SPIRITS ALCHEMIST öffnet mit dem SECRET CHAPTER OF THE DARK ALCHEMIST seine geheime Schatzkiste:

Ein 1986er SECRET GRAIN Whisky bietet wahrlich überirdischen Genuss!

Hatte uns THE SPIRITS ALCHEMIST aka Sebastian Büssing noch im Juni mit dem offiziell letzten Kapitel seiner limitierten ALCHEMIST’S CHRONICLES-Abfüllungen verwöhnt, überrascht der ‚Meister der außergewöhnlichen Fassreifungen‘ den geneigten Whiskyfreund nun mit einem ganz besonderen Tropfen: als SECRET CHAPTER OF THE DARK ALCHEMIST schenkt uns ein 1986er SECRET GRAIN mit 36 Jahren Vollreifung im PX Sherry Cask einen fast überirdischen Reigen an Aromen und Genüssen ins Glas …

Dieser ‚Elder Statesmen‘ unter den Single Grain Whiskys begeisterte Sebastian Büssing sofort – der Stoff aus einer bekannten, aber nicht zu nennenden schottischen Brennerei, besticht durch seine feine Balance klassischer Grain- und Sherrynoten, bei der die lange Reifung im Pedro Ximénez Sherry-Fass das Destillat aber nicht dominiert, sondern durch verführerische Aromen von Trockenfrüchten, Honigsüße & Gewürzen sowie einer delikaten Nussigkeit gekonnt abrundet.

Der recht verschlungene Weg bis zur Abfüllung und insbesondere der Charakter des Tropfens selbst inspirierten den umtriebigen Bochumer schließlich dazu, den Single Grain in gebührendem Rahmen als „Geheimes Kapitel“ seines geheimnisumwobenen und noch whiskyverrückteren Alter Egos zu präsentieren – der SECRET CHAPTER OF THE DARK ALCHEMIST ward geboren …

„In den schattenhaften Dimensionen, wo alchemistische Erkenntnisse und arkanes Wissen ineinanderfließen, ist der DARK ALCHEMIST zu finden. Von grenzenloser Neugier angetrieben, hat dieser rätselhafte Charakter sein Leben dem einen Ziel gewidmet, die letzten Geheimnisse des Whisky zu entschlüsseln und so das wahre Wesen dieses sagenhaften Destillats zu ergründen … Auf seiner Suche nach verbotenem Wissen und verlorenen Fässern erlangte der DARK ALCHEMIST schließlich Kenntnis von einem außergewöhnlich gereiften Single Grain Whisky, der von wahren Meistern ihres Handwerks in den mächtigen Column Stills einer legendären Brennerei tief im Herzen des fernen Landes Alba destilliert wurde – und seit 36 Jahren im Herzen eines edlen Pedro Ximénez-Sherry-Fasses aus dem sonnenverwöhnten Andalusien bis zur Perfektion reifte.

Und wahrlich, die Eigenschaften dieses „Wasser des Lebens“ sind herausragend und nur mit dem „Stein der Weisen“ vergleichbar! Aber um diesen besonderen Tropfen zu erhalten, musste der DARK ALCHEMIST einen Teil seiner Seele zurücklassen und durfte die wahre Quelle dieses bemerkenswerten Trankes niemals preisgeben … ein geringer Preis für eine solchen Fund, wie wir finden. So genießet also dieses SECRET CHAPTER OF THE DARK ALCHEMIST und erinnert Euch stets an dessen Suche nach flüssiger Perfektion …“

The Secret Chapter of the DARK Alchemist: SECRET GRAIN Single Grain Whisky

Distilled 1986 • 36 yo • Fully matured in a Pedro Ximénez Sherry Cask • Single Cask bottled at natural Cask Strength • 43,4 % ABV • 0,5 Liter • 48 Flaschen à 199,00 Euro

„Nachdem ich diesen Single Grain entdeckte und das erste Sample probieren konnte, war mir sofort klar: das ist meiner – ein wirklich besonderer Stoff, den man heute kaum noch findet! Doch es mussten leider noch viele Monde vergehen und etliche Hürden überwunden werden, bevor der Whisky schließlich verdientermaßen in meinen Flaschen landen konnte. Allein der Weg dahin ist quasi schon Stoff für Legenden … dies und die Mischung aus Geschmack, Komplexität und Reifung gaben den Ausschlag, den Whisky nun als Epilog zu meiner ALCHEMIST’S CHRONICLES-Abfüllungsreihe zu veröffentlichen. In diesem Sinne: Enjoy your dram & remember the DARK ALCHEMIST!“ Sebastian Büssing

Tasting Notes:

Nase: Eine verführerische Mischung aus Birnen und Pfirsichen, der sich das Aroma von Trockenfrüchten, eine dunkle und malzige Süße sowie Honig und Gewürze anschließen

Gaumen: Schokolade und Haselnüsse im Antritt, dazu gesellen sich üppige Noten von Dattel- und Feigenkompott sowie die Saftigkeit reifer Birnen, abgelöst von gebackenen Haferflocken mit Kokosraspeln und der aromatischen Würzigkeit von Waldhonig

Abgang: Sehr lang & wärmend, mit letzten Gewürz- & Fruchtnoten, leicht trocken und mit einem angenehmen Hauch von Eichenwürze abschließend

Tip: Ein reifer Single Grain mit erstaunlicher Tiefe. Gönnen Sie ihm etwas Zeit, um alle seine Facetten entdecken zu können – es lohnt sich …

Auch diese Abfüllung des SPIRITS ALCHEMIST ist mit 48 Flaschen streng limitiert und kommt in edler Um-verpackung auf den Markt. Der Whisky ist wie gewohnt weder gefärbt noch kühlfiltriert, und wurde in natürlicher Fassstärke abgefüllt. Erhältlich ist der charakterstarke Single Grain Whisky ab dem 08. September 2023 über den Onlineshop unserer Partner bei der „Sauerländer Edelbrennerei“:

https://sauerlaender-edelbrennerei.de/Partnerprodukte