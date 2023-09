Kentucky Owl ernennt Maureen Robinson zur Master Blenderin

Einen erfüllten und glücklichen Ruhestand wünschten wir Maureen Robinson vor etwas mehr als einem Jahr. Denn nach 45 Jahren Tätigkeit in der schottischen Whiskyindustrie als Master Blenderin bei unter anderem The Singleton, Johnnie Walker, Buchanan’s und Old Par zog Maureen sich aus dem Berufsleben zurück. Bis gestern.

Denn am vergangenen Donnerstag verkündete die Kentucky Owl Distillery, im Besitz der Stoli Group, dass Maureen Robinson nun die Position der Master Blenderin übernehmen wird. Sie folgt auf John Rhea und ist nun die erste weibliche Masterblenderin bei Kentucky Owl. Neben ihrem nun unterbrochenen beruflichen Ruhestand ist bemerkenswert, dass sie ihre 45 Jahre Whisky-Erfahrung ausschließlich auf der schottischen Spielart beruht. Für Robinson, 2012 zur Keeper of the Quaich ernannt und 2019 in die Scotch Whisky Hall of Fame aufgenommen, bedeutet dies einen Stilwechsel, auf den sie sich freut:

“I’m excited to be now working with first fill bourbon barrels, understanding how flavor is influenced using new American oak barrels and the processes you can use to differentiate these flavours to create new whiskeys.”