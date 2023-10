Simple Sample veranstaltet ihr erstes Tasting mit The Spirits Alchemist und seiner kompletten Range – am 8. 11. 2023

Ein sicherlich spannendes und unterhaltsames Live-Tasting kündigt Simple Sample heute für den 8. November an: Gemeinsam mit Sebastian Büssing aka The Spirits Alchemist wird man dessen aktuelle Range verkosten (darunter auch der OPUS MAGNUM / SPEYSIDE mit 25 Jahren und der 36 jährige THE ALCHEMIST’S CHRONICLES – SECRET CHAPTER).

Alle Details dazu (zum Beispiel, wie und wo man die Tasting Sets dafür beziehen kann) finden Sie untenstehend:

The Spirits Alchemist Live-Tasting #1 – 6x2cl – 08.11.2023

Simple Sample veranstaltet ihr erstes Tasting mit The Spirits Alchemist und seiner kompletten Range.

Ja, das gab es tatsächlich noch nicht bei Simple Sample. Ein komplettes Tasting nur mit The Spirits Alchemist Abfüllungen.

Oft und gerne haben Olli & Steffen schon mit Sebastian spannende Tasting Abende erlebt, und nun gibt es ein tolles Tasting Set nur mit den Schöpfungen von The Spirits Alchemist.

The Spirits Alchemist ist natürlich mit am Start, und ihr könnt ihn mit Fragen löchern. Er kann sicher einige spannende Details zu den Abfüllungen erzählen.

Nun, zu denen kommen wir auch gleich.

Die Highlights an diesem Abend sind der OPUS MAGNUM / SPEYSIDE mit 25 Jahren und der 36 jährige THE ALCHEMIST’S CHRONICLES – SECRET CHAPTER.

Aber auch die vier anderen Abfüllungen können sich sehen lassen und werden zu einem gelungenen Tasting beitragen.

Freut euch auf:

PIRATES N HIGHLANDERS / TULLIBARDINE

AURUM POTABILE – SECRET ISLAND

4 ELEMENTS / GLEN SHIEL, SCOTLAND

DES STEIGERS FREUD MORITZ FIEGE FASS 1

Das Tasting findet am 08.11.2023 um 20 Uhr Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Das Set kommt für 36,90€ mit 6x2cl zu euch nach Hause.

HIER GEHT´S DIREKT ZUM SET