Port Askaig Whisky mit neuer Core Range

Die beliebten Islay-Whiskys von Port Askaig kommen in neuer Aufmachung und mit einer neuen Core Range auf den Markt. Diese neue Core Range umfasst den Port Askaig 8yo, der dauerhaft verfügbar sein wird, und die beiden limitierten Abfüllungen Port Askaig Cask Strength sowie den Port Askaig 17yo.

Elixir Distillers, die Besitzer der Marke, wollen mit der neuen Aufmachung und Strukturierung die Marke internationaler vermarkten. Dazu der Head Blender bei Elixir Distillers, Oliver Chilton:

”With each expression, we invite you to immerse yourself in the island’s unique character – from the rugged landscapes to the salty sea air and iconic peat smoke that Islay is renowned for.

The refreshed Port Askaig 8 Years Old is a steadfast companion on this journey, a true gateway to Islay whisky; and with Port Askaig Cask Strength and Port Askaig 17 Years Old, we unveil chapters of Islay’s story that continue to unfold with every sip’.

”Each expression is a testament to our dedication to authenticity and quality, and we are immensely proud to present this relaunch.“