Neu bei Kirsch Import: Best Dram News, Islay-Neuheiten und 1770 Glasgow in Fassstärke

Neue Single Cask Bottlings von Best Dram, Port Askaig & Elements of Islay mit jeweils einer neuen Abfüllungen sowie vier fassstarke und experimentelle Neuheiten aus der Glasgow Distillery: Das sind in dieser Woche die Neuheiten bei Kirsch Import, die demnächst auch den Handel in Deutschland erreichen werden.

Hier alle weitzeren Infos und Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Phenolischer Rauch, dunkle Früchte & Toffifee: Best Dram News für Feinschmecker

Einzigartige Casks, persönlich und vor Ort in Schottlands Whisky-Regionen ausgewählt, immer fassstark, nie kühlfiltriert oder gefärbt. Klingt magisch? Kein Wunder, denn diese Best Drams sind das Werk von Michel Reick, der als Whisky-Druide die Magie handverlesener Fässer für Genießer zugänglich macht. Vier Neulinge ermöglichen jetzt zauberhafte Genussmomente.



Die neuen Malt Whiskys hatten zwischen 8 und 15 Jahren Zeit, ihre erlesenen Aromen zu entwickeln. Die Abfüllungen aus einzelnen Casks eröffnen anspruchsvollen Fans spannende Perspektiven auf Destillerien der Insel Islay, der Speyside und der Highlands – stets in Kombination mit aromatischen Likörweinfässern.

Als Single Cask selten, macht der Tomintoul 2012/2023 den Anfang. Der vielleicht sanfteste Single Malt der Speyside reifte vollständig im First Fill Oloroso Sherry Hogshead und verbindet so Noten von Haselnüssen, Toffifee und Schokolade mit dunklen Früchten.



Dunkle Noten aus dem First Fill Ruby Port Barrique prägen auch den Glenburgie 2011/2023, ergänzt von Crème brûlée und der wärmenden Würze von Kardamom.



Der „teaspooned“ Islay Blended MaltWilliamson 2015/2023 wirft nach 8 Jahren im First Fill Ruby Port Barrique eine spannende Perspektive auf eine berühmte Destillerie von der Südküste der Insel. Benannt wurde er nach der einstigen Eigentümerin der Brennerei, Elizabeth Leitch „Bessie“ Williamson. Als „teaspooned“ gilt er, weil ihm lediglich ein Teelöffel eines Single Malts einer anderen Brennerei hinzugefügt wurde.



Senior der Runde ist mit 15 Jahren der Teaninich 2008/2023. Er reifte im First Fill Hogshead, das mit dem besonders komplexen Amontillado Sherry vorbelegt war und entfaltet ein abwechslungsreiches Panorama vonspritzigen Fruchtnoten über Malz zu dunklen, reifen Früchten.

Tomintoul 2012/2023 – First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 09/2012

Abgef. 09/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr. 900108

303 Flaschen

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenburgie 2011/2023 – First Fill Ruby Port Barrique

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 09/2011

Abgef. 09/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique

Fassnr. 132

299 Flaschen

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Williamson 2015/2023 – First Fill Ruby Port Barrique

Best Dram Islay Blended Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest. 03/2015

Abgef. 09/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique

Fassnr. 129

300 Flaschen

58,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Teaninich 2008/2023 – First Fill Amontillado Sherry Hogshead

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 09/2008

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead

Fassnr. 715014

304 Flaschen

51,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Insel-Neuheiten von Islay: Port Askaig & Elements of Islay

Port Askaig ist das Tor zu Islay. Und ein Synonym für großartigen Whisky. Die Marke Port Askaig fängt den typischen Charakter der Insel und ihrer ikonischen Single Malts ein – jetzt in veredelter Optik. Der Port Askaig 17 y.o. komplettiert die neue Core Range der „mystery drams“ aus dem Hause Elixir Distillers.

Nach 17 Jahren in amerikanischer Eiche gehört der Single Malt zur Riege der begehrten wohlgereiften Islay Whiskys. Jährlich werden nur rund 9.000 Flaschen verfügbar sein, wobei sich Alter, Alkoholgehalt, Fassrezeptur und Geschmack der Batches unterscheiden werden. Dieses zeigt sich mit floralen, fruchtigen Tönen von einer für Islay außergewöhnlichen Seite.



Für Elements of Islay wählen die Elixir Distillers Whiskys aller aktiven sowie teils inaktiven Islay-Brennereien aus. Ihre köstlichen Elementarteilchen komponieren die Abfüller aus Fässern unterschiedlichen Alters und zum Teil unterschiedlicher Destillerien. Das Ziel: die volle Bandbreite der insularen Malt Whiskys mit ihrem medizinischen, torfigen und maritimen Charakter abbilden.



Der Elements of Islay – Beach Bonfire ist ein kräftiger Blended Malt aus New Oak, Bourbon, Refill und Sherry Casks. Vom Lagerfeuer am Strand inspiriert, entfaltet die limitierte Edition intensive Kräuternoten, Lagerfeuerglut-Rauch und einen süßen, würzigen Abgang.

Port Askaig 17 y.o.

Islay Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: American Oak Casks

50,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Elements of Islay – Beach Bonfire

Islay Blended Malt Scotch Whisky

Limited Release

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: New Oak Casks, Refill Casks, Bourbon Casks, Sherry Casks

54,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

1770 Glasgow Peated & Original in Cask Strength: Fassstarke & experimentelle Neuheiten

Mit seinem rund um den Globus gefeierten Geschmacksprofil wurde der 1770 Glasgow Peated schnell zum Aushängeschild der unabhängigen, urbanen Glasgow Distillery. Auf 50 ppm wird das Malz für den Lowland-Exoten über Highland-Torf gedarrt. Jetzt legt die Brennerei noch eine Schippe drauf und veröffentlicht ein limitiertes Batch ihres 1770 Glasgow Peated in Cask Strength. Dieser transportiert bei 60,8% vol. BBQ-Rauch, eingelegte Pflaume, Tabak und dunkle Schokolade.





Fassstarke Premiere feiert zudem der ausgezeichnete 1770 Glasgow The Original – Cask Strength, dessen fruchtiges Profil bei knackigen 61,3% vol. um komplexe Würze und Süße ergänzt wird: Orangenmarmelade, Gewürzbirne und karamellisierter Apfel treffen auf gehobelte Eiche, Malzkekse, Marzipan und Anis.



Auch mit abwechslungsreichen Small-Batch-Abfülllungen brennt die Glasgow Distillery ein neues Whiskykapitel in die Geschichte ihrer Heimatstadt. Der 1770 Glasgow 2018/2023 – Cognac Cask Finish baut auf den 1770 Triple Distilled. Dessen Noten von Äpfeln und Birnen werden durch das Cognac- Finish betont, das Schichten von frischen grünen Äpfeln, pochierten Birnen und kräftiger Vanille beisteuert.



Der 1770 Glasgow 2018/2023 – Tokaji Cask Finish verbindet erstmals getorften Glasgow Single Malt mit den intensiven, fruchtigen Weinfässern. So entstand ein vollmundiger Single Malt mit Noten von kandierten Orangenschalen, süßem tropischen Rauch, getrockneten Aprikosen, Cashewnüssen, Manuka-Honig und viel dunkler Schokolade.

1770 Glasgow Peated – Cask Strength Batch #1

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Limited Edition

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Virgin Oak Casks, Pedro Ximénez Sherry Casks (Finish)

1.000 Flaschen (insgesamt)

60,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

1770 Glasgow The Original – Cask Strength Batch #1

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Limited Edition

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, Virgin Oak Casks (Finish)

750 Flaschen (insgesamt)

61,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

1770 Glasgow 2018/2023 – Triple Distilled – Cognac Cask Finish

Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Series

Dest. 03/02/2018

Abgef. 12/07/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks, French Oak Cognac Casks (Finish)

Fassnr. 18/965, 18/966, 18/967

1.576 Flaschen (insgesamt)

52% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

1770 Glasgow 2018/2023 – Peated – Tokaji Cask Finish

Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Series

Dest. 14/03/2018

Abgef. 27/07/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Virgin American White Oak Casks, Hungarian Tokaj Wine Casks (Finish)

Fassnr. #18/962, 18/962

615 Flaschen (insgesamt)

53,4% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt