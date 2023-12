Die dritte und neueste Ausgabe des Bowmore Masters‘ Selection 22 yo, eine Kreation der Luxusmarken Bowmore und Aston Martin, stellt Beam Suntory in seiner heutigen Presseaussendung vor. Der Single Malt erhielt eine doppelte Reifung in europäischen Eichenfässern, die zuvor mit Oloroso Sherry verfeinert wurden, und Hogsheads aus amerikanischer Eiche. Abgefüllt mit einem Alkoholgehalt von 51,0 % Vol., ist Bowmore Masters‘ Selection 22 yo Edition 3 seit September 2023 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 480,00 € erhältlich. Mehr zu dieser neuen Edition erfahren Sie in der folgenden Presse-Info.

Bowmore und Aston Martin: Eine starke Partnerschaft

Die dritte Ausgabe der Masters‘ Selection feiert Einheit und Beständigkeit.

Kurzinformationen

Neueste Whisky-Kreation der Luxusmarken Bowmore und Aston Martin

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 480,00 € pro Flasche

Alkoholgehalt: 51,0 % Vol.

Farbe: Rostbraun

Aroma: Zitronenschale, Pfirsich, Vanille, Karamell, Eichenholz, geröstete Kastanien, Leder

Geschmack: Kakaobohne, Rosinen, Muscovado-Zucker, Beere, Torf

Nachklang: Eiche und Meersalz

Frankfurt am Main, 12. Dezember 2023 – Es ist der Anspruch an Qualität und stetige Weiterentwicklung, der die Zusammenarbeit der beiden Luxusmarken Bowmore und Aston Martin prägt und sich auch in der dritten Edition der Masters’ Selection widerspiegelt. Durch eine doppelte Reifung in sorgfältig ausgewählten europäischen Eichenfässern, die zuvor mit Oloroso Sherry verfeinert wurden, und durch das Einwirken von Hogsheads aus amerikanischer Eiche, gewinnt dieser 22-jährige Single Malt an beeindruckender Geschmackstiefe. Stärke und Tiefe vereinen sich, genauso wie Süße und Intensität, um eine kraftvolle, reiche und fesselnde Geschmackssymphonie zu schaffen.

Die Masters‘ Selection Edition 3 ist seit September 2023 in ausgewählten globalen Märkten, darunter Großbritannien, Deutschland, Kanada, die USA und China, zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 480,00 € erhältlich.

Zwei Ikonen: Eine Vision

Mit Bedacht über Jahrzehnte hinweg hergestellt, hat Bowmore ein tiefgehendes Verständnis dafür, wie jeder Moment den Charakter des Whiskys prägt und ihn zu dem luxuriösen Produkt formt. In Hinblick auf die Vielschichtigkeit jedes Bowmore Produkts gestaltet die Destillerie jeden Tropfen ihrer Whiskys auf einzigartige Weise und verleihen ihnen Facettenreichtum und Individualität im Geschmack. Für Aston Martin ist es die unerschütterliche Langlebigkeit, die den Ehrgeiz, die Vision und den Fokus bei der Schaffung einer der weltweit begehrtesten luxuriösen Performance-Sportwagen aus Großbritannien definiert, die zu unvorstellbaren (Ingenieurs-) Leistungen führen.

Ron Welsh, der Master Blender von Bowmore, dazu:

„Es ist mir eine absolute Freude, mit Aston Martin zusammenzuarbeiten, während wir uns gemeinsam herausfordern und unsere Wahrnehmungen erweitern, lernen und wachsen, während wir vorangehen. Dies ist zweifellos die aufregendste und lohnendste Zusammenarbeit.“

Jeder von ihnen gestaltet individuell den Weg der Kreativität und definiert gemeinsam ein partnerschaftliches Erbe, wobei der Blick fest auf die Zukunft gerichtet ist. Die Partnerschaft wird von einer Beständigkeit getragen und vereint Schönheit, Wissen und Inspiration in einem einzigen Produkt. Die Masters’ Selection Edition 3 spiegelt das tief verwurzelte Verständnis für die Zeit wider, die es braucht, um diesen ausdrucksstarken Single Malt zu schaffen, der mit zunehmender Reife immer mehr Whisky-Geschichte in sich trägt.

Marek Reichman, Executive Vice President und Chief Creative Officer von Aston Martin, sagte:

„Wir setzen niemals einen Schlusspunkt oder geben uns mit weniger als dem Besten zufrieden, um die Schönheit zu erreichen, die uns definiert. Dieser Whisky ist Zeugnis ihrer Leidenschaft, ihres Talents und ihrer menschlichen Fähigkeiten. Ich lasse mich von dem Whiskyherstellungsprozess inspirieren und glaube, dass dieses Meisterwerk der Geschmacksbildung den Geist von Aston Martin perfekt einfängt.“

Verkostungsnotizen

Farbe: Rostbraun.

Aroma: Reichhaltig und süß, im Auftakt Noten von Zitronenschale, pochiertem Pfirsich und Vanille, die in Noten von Sirup, gesalzenem Karamell, alter Eiche, gerösteten Kastanien und weichem Leder übergehen.

Geschmack: Reich und intensiv. Sherry, komplex und nussig, mit Noten von Kakaobohnen, die sich mit getrockneten Rosinen, Muscovado-Zucker, roten Beeren und einer eleganten Schicht Torfrauch vermischen.

Nachklang: Lang und süß, mit anhaltender Eichenwürze und Meersalz.

Alkoholgehalt: 51,0 %