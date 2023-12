Duncan Taylor eröffnet The Club Room

Nach einer sechsmonatigen Renovierung kann der unabhängige Abfüller und Whisky-Produzent Duncan Taylor seinen The Club Room auf der Gorden Street in Huntly eröffnen. Der Firmensitz des 1938 gegründeten Unternehmens befindet sich ebenfalls in Huntly, dieser liegt in der dortigen King Street und ist somit nur wenige Minuten zu Fuß von The Club Room entfernt.

Im Januar 2022 erwarb Duncan Taylor das ehemalige Gebäude der Bank of Scotland, jetzt bietet der Veranstaltungsort mit Bar viel Platz und Sitzgelegenheiten für 50 Gäste. Hier wird nun das umfangreiche Sortiment des Unternehmens offeriert, zukünftig finden im The Club Room auch Whiskyverkostungen statt. Zudem kann er auch für private Veranstaltungen gemietet werden. In Stoßzeiten dient The Club Room als zusätzlicher Raum für The Bank Café & Restaurant in The Square, dieses gehört ebenfalls Duncan Taylor. Im letzten Jahr wurde das Lokal nach einer achtmonatigen Renovierung eröffnet.

Der Vorsitzende von Duncan Taylor, Euan Shand, wurde in Huntly geboren und wuchs auch dort auf. Sie seien stolz, Teil der Transformation der Stadt zu sein:

“We had ambitious plans to invest in some of the beautiful old buildings that lay empty and disused in the heart of the town, bringing them back to life, whilst also helping put Huntly on the map as a great place to eat and drink.“

Bei The press and journal finden Sie eine Bilderstrecke, welche die neuen Räumlichkeiten des Clubs Rooms dokumetiert. Die offiziellen Öffnungszeiten werden noch bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.duncantaylor.com.