Mark Thomson schließt sich Duncan Taylor an

Der unabhängige Abfüller und Whisky-Produzent Duncan Taylor erweitert sein Team und hat Mark Thomson zum Private Client Manager ernannt. In dieser neuen Rolle wird Thomson den Fassverkauf des Unternehmens und das Portfolio mit hochwertigen und seltenen Whiskys beaufsichtigen.

Zu Duncan Taylor wechselt Mark Thomson von Glenfiddich. Dort war er 10 Jahre lang in der Rolle des Markenbotschafters tätig. Bei den World Whiskies Awards wurde Thompdon 2023 als Brand Ambassador (Scotch Whisky) of the Year ausgezeichnet. 2019 wurde er zudem in die Keeper of the Quaich eingeführt.

Über seine neue Rolle sagte Thomson:

“The phenomenal wealth of whiskies from across every region in Scotland that Duncan Taylor Scotch Whisky has within its broad portfolio is what drew me to the job. I’m looking forward to showcasing these rare and luxurious liquids to many existing and new customers, both here in Scotland and across the globe.”