Neu bei Kirsch Import: Signatory-Serien Horsemen & Archangels, Single Casks von Duncan Taylor, Glencadam 18 yo, Abfüllungen von Macaloney’s und den Thompson Bros.

Wie an (fast) jedem Dienstag, und der heutige bildet keine Ausnahme, können wir Ihnen die Neuheiten bei Kirsch Import vorstellen:

Innerhalb der Signatory-Serien Horsemen & Archangels erscheinen jeweils die zweiten Abfüllungen, ein Ballechin und ein Aberlour. Aus dem flüssigen Archiv von Duncan Taylor kommen acht Single Cask Bottlings nach Deutschland. Die Neuauflage des Glencadam 18 yo erreicht jetzt auch den deutschen Markt. Aus Kanada kommen die vier Whisky der Macaloney’s Distillery. Und die Thompson Bros. veröffentlichen einen Secret Speyside aus Refill Sherry Butts.

Hier alle Details:

Himmlische Drams: Verstärkung bei den Signatory-Serien Horsemen & Archangels

In aufwühlenden Zeiten besinnt sich der Mensch gern auf Beständiges. Und was ist immerwährender als der Himmel über unseren Köpfen? Zwei Small-Batch-Serien richten ihren Blick daher himmelwärts. Mit starker Bildsprache überbringen die Horsemen, die vier Reiter der Apokalypse, sowie die Archangels, das Erzengel-Quartett, ihre Prophezeiung: fassstarken Hochgenuss. Für diesen greifen die Abfüllungen auf den an Umfang geradezu biblischen Holzschatz von Signatory Vintage zurück.

Auf dem Rücken von Horseman No.2 galoppiert der Ballechin 2013/2023 in die neue Runde der Serie. Schon das düstere, neblige Label aus der Hand von Tom Thiel, dessen Kunst u.a. auf CD-Covern der Melodic-Death-Metal-Band „Amon Amarth“ oder auch unserer Vikings-Serie verewigt ist, deutet an: Hier wird es wieder rauchig.



Der weder gefärbte noch kühlfiltrierte Single Malt stammt aus dem kräftig torfigen Teil der Edradour Distillery. Nach 10 Jahren wurde er aus zwei First Fill Oloroso Sherry Butts abgefüllt.



Auch der Aberlour 2012/2023 reifte in zwei First Fill Oloroso Sherry Butts – nur noch ein Jahr länger. Als Archangel No.2 sorgt hier vor dem Hintergrund natürlich dunkler Whisky-Farbe der Erzengel Uriel für geschmackliche Lichtmomente. Und schlägt zugleich eine Brücke in die Vergangenheit der beliebten Speyside-Brennerei, die 1898 fast vollständig durch ein Feuer zerstört wurde.



Geschmacklich wird es hier aber nicht feurig, sondern üppig fruchtig, nussig und würzig.

Ballechin 2013/2023 – Horseman No.2

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

1.378 Flaschen

59,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aberlour 2012/2023 – Archangel No.2

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

1.005 Flaschen

58,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neues aus dem flüssigen Archiv von Duncan Taylor: Bis zu 20 Jahre alt & exklusiv

Whisky-Fachleute und -Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den Premium-Abfüllungen des Familienunternehmens Duncan Taylor & Co. Komplex und authentisch basieren diese auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt.

Aus den flüssigen Archiven des unabhängigen Abfüllers kommen diese Woche u.a. fünf fassstarke Single Casks zu Genießern nach Deutschland – wie der Bunnahabhain Peated 2014/2023 aus dem Sherryfass. Der leichte Highlander Tullibardine 2013/2023 leitet über in die Speyside, vertreten vom Glenrothes 2013/2023 und dem 15 Jahre alten Glen Moray 2007/2023.



Der Senior der Runde zählt zu den feinsten Single Malts Schottlands: der Highland Park 2003/2023. Die Inselbrennerei ist gleich zweimal unter eigenem Namen vertreten. Der Highland Park 2008/2023 – The Octave wurde exklusiv für Kirsch-Kunden abgefüllt. Kennzeichen der Octave-Reihe: ein Finish mit viel Holzkontakt in kleinen Sherry-Oktav-Fässern. Auf diese Art intensiv nachgereift wurde außerdem der Brackla 2011/2023 – The Octave.



Ein ganzes Sherry Butt hatte dagegen der Craigellachie 2011/2023 für sich. 667 Flaschen stehen von dem Private Cask Bottling zur Verfügung, das mit der Fass-Expertise des Whisky-Druiden ausgewählt wurde.

Bunnahabhain Peated 2014/2023

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre

Dest. 10/2014

Abgef. 06/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 3814010544

414 Flaschen (insgesamt)

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tullibardine 2013/2023

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 10/2013

Abgef. 06/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 105738

202 Flaschen (insgesamt)

53,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 2013/2023

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

9 Jahre

Dest. 12/2013

Abgef. 05/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 499531

728 Flaschen (insgesamt)

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Moray 2007/2023

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest. 11/2007

Abgef. 05/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 705934

236 Flaschen (insgesamt)

51,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 2003/2023

Duncan Taylor Island Single Malt Scotch Whisky

20 Jahre

Dest. 11/2003

Abgef. 05/2023

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Oak Cask

Fassnr. 501712520

196 Flaschen (insgesamt)

54,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 2008/2023 – The Octave

Duncan Taylor Island Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 5036604

86 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Brackla 2011/2023 – The Octave

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 9338539

92 Flaschen

53,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Craigellachie 2011/2023

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Cask Bottling – Whisky Druid

12 Jahre

Dest. 08/03/2011

Abgef. 21/04/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Butt

Fassnr. 75900022

667 Flaschen

52,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Endlich wieder da: Glencadam 18 y.o. in der Neuauflage

Vor rund 17 Jahren war es an der Zeit: Glencadam sollte nicht mehr nur namenloser Bestandteil schottischer Blends sein, sondern sich selbst einen Namen machen. Endlich. Denn die Brennerei aus dem Städtchen Brechin in den östlichen Highlands gibt es bereits offiziell seit 1825.



Das Gründungsdatum zeigt: Glencadam hat sich früh lizensieren lassen, nachdem der „Excise Act“ die Steuern auf Whisky massiv senkte. Gleichzeitig deutet eine offizielle Gründung in diesem Zeitraum an, dass es vor Ort vermutlich schon vorher „illicit stills“ gab, also illegal gebrannt wurde. Dass sich (mindestens) 180 Jahre Warten auf Single Malts der Brennerei gelohnt hat, belegt etwa der Glencadam 18 y.o.

Die seit Jahren ersehnte Neuauflage der eleganten Standardabfüllung reift in Bourbon Casks und stiftet Herbst-Vorfreude. Auf Aromen von tropischen Früchten und Gewürzen in der Nase lässt er einen komplexen und fruchtigen Gaumen folgen, bevor er weich, warm und langanhaltend ausklingt.

Glencadam 18 y.o.

Highland Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Elegante Aromen von frischem Steinobst, Birnenblüten, getrockneter Ananas und Panna Cotta mit Anklängen von Backgewürzen.

Gaumen: Cremige Schichten von gebackenem Pfirsich, Milchreis, Lemon-Curd und Karamellcreme vermischen sich mit behaglicher Muskatnuss und Zimt.

Nachklang: Pochierte Birnen, Ingwerkekse und Aprikosenplunder, gefolgt von süßen Gewürzen, die lange nachklingen.

Kanadischer Single Malt, von Schotten gemacht: Ausgezeichnete (Single Cask) Whiskys von Macaloney’s

Ihr Herstellungsprozess ist einer der letzten, den der 2017 verstorbene Dr. Jim Swan designte: Die kanadische Macaloney’s Distillery baut auf die Expertise des „Whisky-Einstein“ – ebenso wie bis heute auf die des Ex-Diageo Master Distillers Mike Nicolson und des Fermentationsexperten Dr. Graeme Macaloney.

Aus kanadischer Premium-Gerste entstehen in Forsyths Pot Stills fruchtige Destillate, die im Inselklima reifen und mehrfach goldprämiert sind. Macaloney’s An Loy etwa ist der beste Canadian Single Malt der World Whiskies Awards 2022. Der komplexe Dram aus Kentucky Bourbon Casks, Portuguese Red Wine Barriques, Oloroso und Pedro Ximénez Sherry Casks ist fruchtig und leicht maritim.



Dreifach destilliert ist Macaloney’s Kildara ausgesprochen vollmundig und weich. Einer der wenigen außerhalb Irlands gefertigten Potstill Whiskys ist Kategorie-Gewinner der World Whiskies Awards 2023. Mit Früchtekuchen, Demerara-Zucker und altem Leder ist er besonders von Sherry Barriques geprägt. Ausschließlich in Sherryfässern reifte der Macaloney’s Cath-Nah-Aven. Der natürlich dunkle Single Malt bringt üppige Fruchtnoten und einen Hauch von Meersalz ins Glas.



Ein Gewinnertyp ist auch der Macaloney’s St. Mallie. Das Single Cask reifte in einem STR-Rotweinfass aus Portugal und entfaltet Noten von Beeren, Demerara-Zucker und Zigarre sowie Honig und Holzwürze.

Macaloney’s An Loy

Batch 7

Canadian Island Single Malt Whisky

Abgef. 12/2022

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Kentucky Bourbon Casks, Portuguese Red Wine Barriques, Oloroso & Pedro Ximénez Sherry Casks

1.301 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s Kildara – Batch 4

Canadian Potstill Whisky

Abgef. 06/2023

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Kentucky Bourbon Casks, Oloroso & Pedro Ximénez Sherry Barriques, Virgin American Oak Casks

575 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s Cath-Nah-Aven – Batch 6

Canadian Island Single Malt Whisky

Abgef. 06/2023

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Oloroso & Pedro Ximénez Sherry Casks

900 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Macaloney’s St. Mallie – Single Cask

Canadian Island Single Malt Whisky

Abgef. 05/2023

Herkunft: Kanada

Fasstyp: Recharred Portuguese Red Wine Barrique

Fassnr. 247

301 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Gerste, Umami & Zitrusfrucht: Speyside-Geheimnis der Thompson Bros.

Beim Anblick des Portfolios der Thompson Bros. denkt man nicht an einen Ort von der Größe einer Garage. Die winzige, private Feuerwache des Dornoch Castle ist dennoch das Zuhause der Marke. Und ihrer Mikrodestillerie.

Phil und Simon Thompson sowie drei Mitarbeiter*innen stehen hinter dem unabhängigen Abfüller sowie der 2016 gegründeten Dornoch Distillery. Ihre Leidenschaft für Whisky entwickelten die Brüder im elterlichen Hotelbetrieb im Dornoch Castle. Hier etablierten sie eine weit über die Highlands hinaus bekannte Whiskybar und verknüpften ihren Namen mit handverlesenen Premium-Bottlings.



Mit dem Secret Speyside 2011/2023 präsentieren die Whiskybrüder einen ausgezeichneten „Daily Dram“ aus der beliebten Whiskyregion. Der Single Malt ist geprägt von vielen sanften Sherrynoten aus den beiden Refill Sherry Butts und einer großen geschmacklichen Nähe zur rohen Zutat Gerste.

Secret Speyside 2011/2023

Thompson Bros. Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest. 21/11/2011

Abgef. 06/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Butts

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert