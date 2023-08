The Maclean Foundation möchte Whisky in sauberes Trinkwasser verwandeln

Die drei schottischen Brüder Ewan, Jamie und Lachlan Maclean gewannen 2020 die Talisker Whisky Atlantic Challenge. Sie benötigten für die 3000 Meilen genau 35 Tagen, 9 Stunden und 9 Minuten und stellten mit dieser Leitsung mehrere Weltrekorde auf. Unter anderem sind sie seitdem das schnellste Dreierteam, das je den Altantik im Ruderboot überquerte (wir berichteten).

Ihre damalige Vorbereitung auf die Challenge bestritt das Trio an der Westküste Schottlands. Sie ruderten dort 300 Meilen entlang, sie begannen auf Arran und beendeten ihre Vorbereitung auf der Isle of Skye. An insgesamt 16 Whisky-Destillerien legten sie jeweils einen Halt ein und sammelten dort Abfüllungen der Brennereien. Aus diesen kreierte ihre Vater, der bekannte und mittlerweile schon legendäre Whisky-Autor Charles Maclean MBE, einen Blended Scotch und einen Blended Malt. Der Erlös aus dem Verkauf der beiden Whiskys, £55,000 (fast 65.000 €), wurde für Projekte für sauberes Wasser gesammelt. Elf Bohrlöcher in Madagaskar versorgen nun rund 2.750 Menschen mit sauberem Trinkwasser.

Nun haben die drei Brüder gemeinsam mit ihrem Vater die Stiftung The Maclean Foundation gegründet, und starten ein ähnliches, allerdings deutlich größeres Projekt. Die drei Brüder planen jetzt, zu allen schottischen Malt-Whisky-Brennereien, die derzeit Whisky verkaufen, zu rudern, zu laufen und zu radeln. In zwei Wochen möchten sie so 120 Brennereien besuchen, und so auf ihre Stiftung für sauberes Trinkwasser aufmerksam zu machen. Auf ihren Wegen nehmen sie natürlich auch wieder Whisky-Spenden entgegen, deren Verkaufserlöse dann später der Stiftung und ihrer Ziele zu Gute kommt. Die Reise zwischen den Brennereien beginnt an diesem Samstag auf Skye. Insgesamt werden die Brüder gemeinsam 2.000 Meilen mit dem Fahrrad und 150 Seemeilen durch einige der anspruchsvollsten Gewässer der britischen Inseln zurücklegen. Ihre Tour können Sie hier live verfolgen. Mehr zur The Maclean Foundation auf der Website der Stiftung.

Quelle: The Maclean Foundation auf Facebook