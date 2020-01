Talisker Whisky Atlantic Challenge: Söhne von Charles Maclean mit Weltrekorden im Ziel

Was sicherlich irgendwie als Schnaps- oder Whiskyidee begann, hat nun in Antigua ein sensationelles Ende gefunden: Das Team Broar, die Söhne von Whiskylegende Charles Maclean, hat die Talisker Whisky Atlantic Challenge mit mehreren Weltrekorden beendet und ist nun offiziell das schnellste Dreierteam, das je den Altantik im Ruderboot überquert hat.

Aber nicht nur das: die Gebrüder Ewan, James und Lachlan Maclean sind auch das erste Brüdertrio, das jemals einen Ozean rudernd durchquert hat und dazu noch das jüngste Team, das die Atlantiküberquerung geschafft hat. Und last but not least: Die drei Schotten sind auch die ersten, die die Ziellinie auf einem Dudelsack spielend überfahren haben.

3000 Meilen in 35 Tagen, 9 Stunden und 9 Minuten – wir ziehen den Hut vor dieser Leistung und gratulieren. Das muss ihnen erst einmal jemand nachmachen!

Bilder: Atlantic Campaigns und Youtube

Und hier nochmals das Video, wie es zu der Idee, die so großartig endete, kam: