Das World Whisky Forum reist in die USA

Nach Schweden (Box Destilleri/High Coast Distillery) und England (Cotswolds Distillery) findet die dritte Auflage des World Whisky Forum nun in den USA statt. Vom 18. bis 20. Februar beherbergt die Westland Distillery in Seattle im Bundesstaat Washington die diesjährigen Veranstaltung.

Zu den Rednern in diesem Jahr gehören:

Shinji Fukuyo, Suntory

Nicole Austin, Cascade Hollow Distilling Co, Tennessee, USA

Liz Rhoades, Spirit Safe Consulting LLC / USA

Matt Hofmann, Westland Distillery / USA

Louise McGuane, J.J Corry Irish Whiskey / Irland

Patrick Evans, Shelter Point Distillery / Cananda

Ann Marshall von High Wire Distilling, South Carolina, USA

Steve Jones, The Bread Lab.

Dhavall Gandhi, Lakes Distillery / England

Adam Foy, Skagit Valley Malting

Scott Blackwell, High Wire Distillery

Steven Kersley, BrewDog Distilling / Schottland

Douglas Taylor, Bruichladdich / Scotland

Todd Leopold, Leopold Bros. / USA

Cory Mason, Master Distiller der britischen Oxford Artisan Distillery

Wer in diesem Kreis bei diesen expliziten Fach-Themen wie „How to Move Tradition “, „Exploring Cereals“ oder „Breeding & Malting – Outside the Commodity System“ mitdiskutiern oder einfach nur zuhören möchte, kann sich auf der Webite des World Whisky Forums noch ein Ticket sichern. Im Preis von $1,817.21 plus Steuern und Vorverkaufsgebühr sind Hotelübernachtungen, Mahlzeiten, Transport zur Veranstaltung sowie der Eintritt zur Veranstaltung selbst enthalten. Für die Anreise müssen die Teilnehmenden selbst sorgen.