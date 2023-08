Mit einem in Campeltown destillierten Whisky, der als Blended Malt bezeichnet werden muss, führt die Islay Cask Company ihre Signature Serie fort. Der in Fassstärke mit 58,5 % Vol. abgefüllte Signature No. 03 erhielt ein Finish in einem Pinot Noir Fass des rheinhessischen Weingutes St. Antony. Mehr zu diesem sieben Jahre alten Whisky finden Sie in der nachfolgenden Presseaussendung:

Islay Cask Company setzt Signature Serie fort

Den wohl ersten Whisky der der elektronischen Musik gewidmet ist, präsentiert die Islay Cask Company mit ihrem Signature No. 03.

Hinter dem Signature 03 verbirgt sich ein sieben Jahre alter „Secret Campbeltown“, der als Blended Malt bezeichnet werden muss. Abgefüllt wurde er mit 58,5% Fassstärke und durfte noch Monate in einem Pinot Noir Fass des rheinhessischen Weingutes St. Antony nachreifen.

Pate für diesen Whisky ist Oliver, der bei der Islay Cask Company für das Marketing zuständig ist. Oliver bewegt sich seit den 90er Jahren hobbymäßig im Bereich der elektronischen Musik und ist ab und an immer noch an den Plattentellern zu finden. Somit war die Widmung dieses außergewöhnlichen Whiskys an die elektronische Musik klar.

Geschmacklich kommt der Campbeltown mit süßliche Karamellnoten in der Nase daher. Diese paaren sich mit einer unheimlichem Dichte an roten Früchten, die offenbar vom Pinot Noir Fass kommen. Weit oben in der Nase gesellen sich dazu leichte florale Noten. Im Mund dann wieder sehr süß, Richtung Himbeere, aber dazu dann eine wundervolle nicht zu schwere Holznote, die man so nur von älteren Whiskys kennt. Hier haben die Gerbstoffe des Weinfasses ganze Arbeit geleistet und damit für einen ganz einzigartigen Whisky gesorgt.

