Einen Penderyn aus dem PX-Fass hat sich die Islay Cask Company für ihre neueste Veröffentlichung ausgesucht – und dieser fassstarke Whisky aus der walisischen Brennerei ist auch ab sofort beim unabhängigen Abfüller im Webshop erhältlich.

Hier alle Infos, die wir für Sie heute erhalten haben:

Neu: ISLAY CASK COMPANY bringt Penderyn, 7yo, Pedro Ximenez Sherry Cask, 53 % vol.

Wieder ein neues Erstes Mal. Wieder etwas Altbewährtes.

Die ISLAY CASK COMPANY verlässt zum ersten Mal mit einer Abfüllung Schottland, kehrt aber zu einer tollen Fass-Vollreifung zurück: Penderyn, 7 Jahre alt aus einem Pedro Ximenez Sherry Cask, 53 %

380 Flaschen ergab das Fass S156 und ist trotz seiner walisischen Herkunft sehr eng mit der ISLAY CASK COMPANY verbunden. Nicht nur, dass Wales der britische Erstkontakt von Oliver ist, Matthias verbindet auch eine langjährige Freundschaft zu Thomas von Schlumberger, dem deutschen Generalimporteur von Penderyn. UND: Penderyn ist die Lieblingsdestillerie von Manuela, Michaels frisch angetrauter Gattin. Was läge da näher, als herzlichen Glückwunsch zu sagen und eine eigene Abfüllung dieser ambitionierten Destillerie zu veröffentlichen?

Tasting Notes:

In der Nase ist sofort, was man von der unglaublichen, leuchtend dunklen Mahagoni-Farbe dieses Whiskys versprochen bekommt: PX-Sherry! Eine schöne ledrige Süße, Dörrobst, in Rum eingelegte Früchte und Mandeln.

Im Mund sorgen die 53 % für ein mächtiges Sherry-Brett. Dabei erwarte ich natürlich nicht die Komplexität und Subtilität der 70er- und 80er-Jahre-Abfüllungen mit veritablem Alter, aber in den jungen 7 Jahren hat sich dieser Penderyn wirklich gut entwickelt. Die Aromen sind miteinander verwoben und es gibt einiges zu entdecken. Nachdem ich das, was die Nase angekündigt hat, auch im Mund finde, gesellt sich Orangenmarmelade hinzu. Das mag an meinem Frühstück mit der Laphroaig-Marmelade liegen oder an meiner Vorliebe für Orangenmarmelade ganz allgemein, insbesondere die Zestenstückchen liebe ich und finde ich in diesem Penderyn. Er erzeugt richtig Speichelfluss und das ist auch gut so, denn gerade am Ende nimmt er noch einmal eine schöne Wendung, wird trocken und bekommt Würze mit Holz. Spätestens jetzt hat man vergessen, dass dieser Tropfen gar nicht aus Schottland kommt!

Der Whisky ist im Shop der Islay Cask Company erhältlich: https://www.islaycaskcompany.de/produkt/penderyn-px-single-cask-s156/