TTB-Neuheit: Benromach Contrasts Double Matured

Die Contrasts-Serie der Speyside-Brennerei Benromach, im Besitz von Gordon & MacPhail, wird in Kürze wohl um eine neue Abfüllung erweitert werden – darauf deutet ein neuer Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank hin.

Der Benromach Contrasts Double Matured ist ein 12 Jahre alter Whisky, der 2011 destilliert wurde und dann sieben Jahre in first fill Bourbon Barrels reifte, um danach weitere fünf Jahre in Bordeaux Wine Casks gelegt zu werden – lange genug, um als Doppelreifung bezeichnet zu werden, auch wenn im Subtitel das Wort „Finish“ vorkommt.

Der mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllte Whisky bietet laut Etikett Honig und florale Aromen, Waldfrüchte und Gschmack von getoasteter Eiche und hat ein Finish mit sanftem Torfrauch.

Und so sieht das Etikett aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.