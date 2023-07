Glenfiddich Brand Ambassador Mark Thomson mit elfköpfigem Team auf historischem 90km-Trip durch Schottland für Charity

Inspiriert durch einen Trip des Destilleriegründers William Grant im Jahr 1885, werden elf Persönlichkeiten aus der schottischen Hospitality Branche gemeinsam mit Glenfiddich Brand Ambassador Mark Thomson 90km durch Schottland wandern.

Ab 31. Juli geht es durch einige der wildromantischsten und abgelegensten schottischen Regionen: Von Braemar über zwei mehr als 3.000 Fuß hohe Berge (in Schottland bezeichnet man diese als Munros) geht es nach Glenfiddich. Das Ganze dient einem guten Zweck: Man will mit dieser Reise Mittel für Protect our Winters aufbringen, eine Organisation, die Outdoor-Enthusiasten zu Klimabotschaftern ausbilden will. Dazu Mark Thomson:

“This adventure will create a lasting impression on the entrants, bringing together all the vales Glenfiddich and Protect Our Winters share, as well as promoting health and wellbeing within the industry. The love of the outdoors, challenge of the landscape and the luxury destination of the distillery creates a memorable occasion for all.”